Как сложилась жизнь детей кремлевских вождей

Советские правители, как и обычные люди, тоже были людьми семейными. Но если о жизни вождей многое известно, то вот о том, как жили и живут их потомки мало кто знает.

1. У Иосифа Сталина было два сына Яков и Василий и дочь Светлана. Яков оставил после себя двоих детей. Евгений стал общественным и политическим деятелем в России и Грузии. У него трое детей: Яков — художник, сейчас живёт в Тбилиси, Виссарион выбрал строительство и уехал в США, Галина была филологом (ушла из жизни в 2007 году). Второй сын Сталина Василий — отец двух сыновей и двух дочерей. Самый известный из наследников Василия Сталина — режиссёр Александр Бурдонский , который скончался в 2017 году. Второй сын, Василий, в молодости пристрастился к наркотикам и застрелился в 23 года. Дочь Светлана, страдавшая психическим заболеванием, дожила до 42 лет. Вторая дочь, Надежда, пыталась стать актрисой, но карьеру на этом поприще не сделала. Она стала супругой приёмного сына писателя Александра Фадеева , родила дочь. Надежда скончалась в 1999 году. Светлана, дочь Иосифа Виссарионовича, стала филологом-переводчиком. Она была четырежды замужем, а в 1967 году эмигрировала в США, где вышла замуж в пятый раз за гражданина США. В этом браке появилась дочь Ольга, которая сейчас именует себя Крис Эванс и открещивается от родства с советским вождём.