Чем в СССР промышляла цыганская мафия

Эти этнические организованные преступные группировки отличаются клановостью, семейственностью и вовлечением в противозаконных бизнес несовершеннолетних детей. Нет сферы криминальной деятельности, где бы они не засветились. Незаконопослушные цыгане были головной болью милиции Советского Союза и остаются частыми фигурантами уголовных дел, заводимых полицией России.

Наркотики — это еще не все

У обывателя может сложиться мнение, что основными преступными промыслами, которыми занимаются цыгане, являются торговля наркотиками, мошенничество и попрошайничество. Это не совсем так. В послевоенном СССР банды цыган весьма активно промышляли кражами, грабежами и разбойными нападениями. Хотя наркоторговля уже с конца 80-х годов стала приносить цыганской мафии самые большие барыши. Именно цыганские ОПГ в «содружестве» с другими этническими преступными группировками на закате СССР проложили наркотрафик в Сибирь, на Дальний Восток и на территорию нынешнего Центрального федерального округа.

Криминальные ромалэ по определению не работают в одиночку. Если в семье (а они у них по традиции большие) занимаются чем-то противозаконным, то повязаны все. Преступное сообщество цыган замкнуто, они не пускают к себе чужаков, что осложняет агентурную и оперативно-розыскную работу правоохранительным органам по изобличению злоумышленников. Цыгане толкают на преступный путь своих не достигших совершеннолетия детей, чей возраст недостаточен для привлечения к уголовной ответственности. Они никого из своих не сдают.

К примеру, в цыганской семье, где торгуют наркотиками, как правило, непременно кто-то уже сидит. При очередном «шухере» просто выбирается очередной кандидат (чаще женщина) для отправки на зону, который берет всю вину на себя. Об оставленных на свободе детях зечки не беспокоятся — их воспитают родственники: у цыган не принято отдавать несовершеннолетних в детские дома и приюты.

Барон-«крестный отец»

Пожалуй, самый известный и впечатляющий пример, связанный с цыганской мафией, раскинувшей свои щупальца по всему Советскому Союзу, — это история ОПГ цыганского барона Владимира Шаркози, организовавшего в 50-х годах многочисленные разбойные нападения и кражи в нескольких областях СССР. Криминальный клубок, состоящий из серии убийств, грабежей, разбоев и краж, распутывали на протяжении двух лет.

О ходе расследования докладывалось в ЦК КПСС . Тормозили дело два главных обстоятельства — бандиты «бомбили» священнослужителей, которые неохотно делились горем с правоохранителями: батюшкам самим было что скрывать. И, когда стало ясно, что за всеми этими преступлениями, скорее всего, скрываются цыганские шайки, появилась еще одна закавыка — цыгане тоже стали запираться и сдавать своих не захотели. Помогло только-только апробируемое нововведение — секретный приказ МВД об активизации использования внутрикамерных агентов, то есть, попросту говоря, «наседок»-стукачей, подсаживаемых к подозреваемым.

Постепенно количество оперативной информации по нападениям на священников и сопутствующим им преступлениям увеличивалось, из регионов начали отзывать похожие дела-«висяки», некогда закрытые за невозможностью установить причастных к совершению налетов. При обысках у преступников изымались драгоценности, церковная утварь, облигации, наличные деньги, отрезы дорогостоящих тканей — в общей сложности на более чем 18 миллионов рублей. Главари банд по окончании следствия и суда были расстреляны, а рядовые бойцы-ромалэ получили большие сроки.