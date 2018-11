Пенсионеры в татуировках: фото

«Как ты с ними будешь в старости выглядеть»: пенсионеры в татуировках

Люди, изображенные на снимках, громче остальных смеются над фразой: "Ты точно пожалеешь об этом в старости".

Фотопроект под названием TattoAge. Never too old рассказывает о том, что быть слишком пожилым для еще одной татуировки просто невозможно.

Идейные создатели засняли 25 человек — пожилых людей, которые разукрасили свое тело, — в их собственной гостиной. И немного побеседовали с ними об их рисунках.

У каждого из героев фотопроекта — своя история. Кто-то сделал татуировку в память о своем любимом человеке, кому-то необычный подарок сделали родственники. Но есть и те, кто решился на первую в своей жизни татуировку в очень зрелом возрасте — в 80 лет Принято считать, что татуировка — это средство самовыражение, которое в большей степени близко молодежи, но это совсем не так. Эти люди доказывают, что невозможно быть слишком старым для татуировки.

Некоторые из фотографий вы можете посмотреть в нашей галерее и узнать, наконец, как выглядят "забитые" в старости.