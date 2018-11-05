Ещё
Пенсионеры в татуировках: фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Как ты с ними будешь в старости выглядеть»: пенсионеры в татуировках 

Рамблер 1 час назад
Люди, изображенные на снимках, громче остальных смеются над фразой: "Ты точно пожалеешь об этом в старости".
Фотопроект под названием TattoAge. Never too old рассказывает о том, что быть слишком пожилым для еще одной татуировки просто невозможно.
Идейные создатели засняли 25 человек — пожилых людей, которые разукрасили свое тело, — в их собственной гостиной. И немного побеседовали с ними об их рисунках.
У каждого из героев фотопроекта — своя история. Кто-то сделал татуировку в память о своем любимом человеке, кому-то необычный подарок сделали родственники. Но есть и те, кто решился на первую в своей жизни татуировку в очень зрелом возрасте — в 80 лет  Принято считать, что татуировка — это средство самовыражение, которое в большей степени близко молодежи, но это совсем не так. Эти люди доказывают, что невозможно быть слишком старым для татуировки.
Некоторые из фотографий вы можете посмотреть в нашей галерее и узнать, наконец, как выглядят "забитые" в старости.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сибирские артефакты, которые озадачили ученых146
Наташа Кампуш: 8 лет в плену и успешный побег31
Что стало причиной смерти Петра I161
Реальная история человека-рыбы2
СССР глазами американского фотожурналиста7
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
04:17
Загадки, которые загадывает нам Земля
Истории
13:01
Существовала ли могущественная Тартария
Места
15:07
Секреты, которые казино тщательно скрывают
Безумный мир
03:14
Чудеса света, о которых мало кто слышал
Места
04:36
Как пришёл к успеху Уолт Дисней
Люди
03:45
Что находится на дне Кольской скважины
Места
04:43
Во что верят сторонники теории плоской Земли
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение