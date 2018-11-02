Как пришёл к успеху Уолт Дисней

Мультипликационные фильмы компании Disney любят во всём мире. Удивительно, но о самом Уолте Диснее , мультипликаторе, режиссёре, сценаристе и актёре, известно куда меньше, чем о его детище — студии Walt Disney Productions. Однако жизнь Диснея полна любопытных фактов.

1. С 8 лет Уолт каждое утро вставал в 4 часа утра, чтобы разнести газеты. Таким образом мальчик помогал семье зарабатывать.

2. В 16 лет парня выгнали из школы, так что среднего образования Дисней не получил. Тем не менее, спустя годы он стал почётным профессором Йельского университета.

3. Первый персонаж, которого придумал Дисней, — кролик Освальд. Но через год права на Освальда обманным путём выманил продюсер. Тогда Уолт решил, что нужно придумать нового яркого и запоминающегося героя. Так появился на свет Микки Маус, популярность которого сложно переоценить.

4. Как-то Уолт Дисней решил, что в США нет такого места, где было бы интересно и детям, и их родителям. Следовательно, такое место нужно создать. 17 июля 1955 года в штате Калифорния открылся первый «Диснейленд». На возведение парка потратили 17 миллионов долларов, но эти вложения многократно окупились очень скоро.

5. Уолт Дисней долго искал актёра, который смог бы озвучить Микки Мауса, но поиски так и не увенчались успехом. Тогда Дисней взялся за дело сам и озвучивал Микки 20 лет.

И ещё несколько фактов о величайшем мультипликаторе мира узнайте из ролика.