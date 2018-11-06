Москвич пожил в Лондоне, но оставаться не хочет

Савелий переехал в Лондон ради учебы. Он живет в столице Великобритании уже пятый год и, судя по всему, оставаться здесь не хочет. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Лондоне.

В 11-м классе я был намерен продолжить учебу за рубежом. Больше всего я хотел поступить в какой-нибудь американский университет, хоть и понимал, что летать туда и обратно не получится из-за очень долгих перелетов. Я подал заявку в три американских вуза и один американский университет в Лондоне. В результате из последнего мне ответили быстрее всех, и пришлось поступить туда. Поговорив с родителями, я понял, что это решение будет верным, поскольку я смогу бывать дома каждые две недели.

До этой поездки я бывал в Шотландии во время летней учебы и однажды приезжал в Лондон в качестве туриста. Если честно, тогда увиденное меня не очень сильно впечатлило, в отличие от тех же Штатов. Поэтому к жизни на новом месте я относился скорее скептически.

Сначала было очень трудно, поскольку все приходилось делать самому: убирать, стирать, готовить и самостоятельно планировать время. После беззаботных школьных дней это давалось нелегко, было не по себе.

Первый год учебы я жил один в общежитии при университете. Позднее переехал в квартиру с однокурсниками. Жил в центральном районе Вестминстер недалеко от Биг-Бена. Кроме того, удалось пожить в районе офисов и небоскребов Кэнари Ворф.

В первое время я почти ни с кем не общался, жил как отшельник и поддерживал связь только с друзьями из Москвы. Чуть позже жизнь пошла легче: на некоторые выходные я оставался в Лондоне и нужно было чем-то себя занимать. Ко второму году учебы я уже активно общался с другими ребятами, правда, только с русскоговорящими. Мой университет — это бизнес-школа, и в нем учатся подростки со всего мира. Его можно назвать аналогом московского РУДН : все учащиеся дружные, никакого расизма не наблюдалось. В том числе и негатива по поводу России здесь нет и быть не могло, поскольку за любое проявление неуважения могут сразу отчислить. Эту позицию университета я очень ценю.

Продукты в Лондоне очень дорогие, особенно если хочется есть еду хорошего качества. То же самое касается и ресторанов: чтобы вкусно поесть, придется раскошелиться. Заведения с дешевой и вкусной едой — редкость.

С развлечениями здесь проблем нет. Концерты проходят регулярно и в огромном количестве. Из плюсов — можно попасть на тех артистов, которые с высокой долей вероятности до России не доедут. С ночными развлечениями уже не так хорошо: можно сходить разве что в казино. Я не смогу пойти спокойно поесть и попить чай в четыре утра, потому что все будет закрыто, и магазины в том числе.

Общественный транспорт развит очень плохо, несмотря на то, что некоторые называют Лондон столицей Европы или даже мира. Преодоление небольших расстояний (около 15-20 километров) может занять час на автобусе или 30-40 минут на автомобиле. Честно, не знаю, с чем это связано, но это так. Поезда, в том числе те, которые едут в аэропорт или в другие города, часто задерживают. В метро работники нередко бастуют, а линии закрывают на ремонт.

Жилье в Лондоне стоит баснословных денег, поэтому многие снимают его, причем не то что в пригороде, а даже в других городах. При таком раскладе, чтобы успеть на работу, нужно вставать в пять или шесть утра. За тысячу фунтов в месяц (почти 86 тысяч рублей) снять в аренду что-то приличное абсолютно нереально, в то время как за эти же деньги в Брайтоне (город на юге страны) можно позволить себе целый дом. И даже с такими ценами спрос огромен — и поэтому они вообще не меняются.

Медицина здесь очень низкого уровня, это я могу сказать точно. Практически от всех болезней прописывают ибупрофен, и на этом назначенные лекарства заканчиваются. Однажды у моих знакомых заболела дочь, и ее отвели к врачу. Врач назначил ибупрофен и заверил, что через неделю болезнь уйдет. Через две, а затем и три недели ничего не изменилось, а стало намного хуже. В итоге пришлось вылетать Москву, и местные врачи уже обнаружили у заболевшей ангину.

По этому эпизоду, думаю, можно судить о качестве медицины. Сам я никогда к здешним докторам не обращался и не стремился. Лекарства никогда не покупал, но думаю, что и они здесь недешевые.

Обычная стрижка здесь стоит минимум 25-30 фунтов (2,1-2,6 тысячи рублей). Будет она, скорее всего, очень низкого качества. Поэтому за такими услугами я всегда езжу домой. Причем скорее не из-за цены, а именно из-за качества. Здесь большинство сотрудников салонов с парикмахерскими услугами для мужчин — турки или женщины из стран бывшего Союза.

Я также перевез в Лондон собственный автомобиль с российскими номерами. При ввозе не спрашивали даже грин-карту (страховку), но она, естественно, нужна. На улицах часто спрашивали, моя ли машина, приходило очень много штрафов за парковку. За полгода накопилось около четырех тысяч фунтов (более 344 тысяч рублей), но при выезде из страны про них так никто и не спросил. Судя по всему, у них нет никакой общей базы штрафов, квитанции просто кладут на лобовое стекло. Никаких проблем при вождении у меня не возникло, разве что понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к здешнему движению.

С англичанами я вообще не пересекаюсь, потому что в Лондоне живут в основном мигранты. Коренные англичане в центре практически не обитают. Встречаю их скорее не лично, а в метро, кафе и других подобных местах.

Их менталитет резко отличается от нашего: мне с ними просто не о чем говорить. Часто вечером или ночью я вижу пьяных англичан. На чемпионате Европы во Франции многие были шокированы ужасным поведением британцев и не понимали, как такая воспитанная нация может вести себя подобным образом. Я думаю, что увиденное было чистой правдой: англичане много пьют и ведут себя, мягко говоря, неподобающе.

Я живу здесь уже пятый год, и моя виза заканчивается в декабре. Спустя время мое мнение о стране не поменялось: я как не планировал, так и не намерен оставаться в Великобритании. На работу здесь особо не ждут, в частности, с российским паспортом. В случае если на одно место будет претендовать россиянин и гражданин ЕС , с вероятностью 97 процентов возьмут именно его. Умнее вы или больше подходите на должность — неважно, так как компаниям просто невыгодно оплачивать визу.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.