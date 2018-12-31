Почему Толстой не любил «Войну и мир» и другие факты о писателе

Лев Толстой — олицетворение русской литературы. Многие читатели-иностранцы именно из его произведений черпают знания о нашей истории и российском менталитете. Толстой прожил насыщенную жизнь и скончался в возрасте 82 лет, но даже о таком, казалось, бы известном человеке мы знаем далеко не всё. Вот некоторые факты из жизни русского писателя, которые вас удивят.

1. Толстой сам для себя создал правила, которым старался следовать. С юности он вёл журнал, куда записывал всё, что сделал за день, причём буквально по минутам.

2. В 1862 году Лев Николаевич, которому к тому времени исполнилось 34, женился на 18-летней Софье Берс. С её матерью, Любовью Александровной, он был знаком ещё с юных лет.

3. В 1865 году Толстой завершил первую часть романа «Война и мир». За редактуру отвечала супруга. Ей приходилось с лупой в руках разбирать записи мужа и переписывать отдельные главы. Некоторые главы Софье пришлось переписывать по 30 раз.

4. После выхода в 1870 году романа «Анна Каренина» Лев Николаевич начал ощущать дискомфорт из-за своего аристократического происхождения. Несколько душевных кризисов заставили его переосмыслить веру и религию. В 1901 году Толстого из-за его критических замечаний в адрес церкви отлучили.