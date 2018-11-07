Какой подвиг совершила актриса под Сталинградом

Какой подвиг совершила актриса Марионелла Королева

С самых малых лет Марионелла (или просто Гуля) Королева поражала всех своим артистизмом и уже в 4 года впервые появилась на экране в фильме «Каштанка». Наверное, она должна была прожить долгую и очень яркую жизнь. Но началась война, и Гуля, попрощавшись с новорожденным сыном, отправилась воевать.

Кинематографическая семья

Девочка с необычным именем Марионелла родилась в 1922 году в столице в семье Королевых. Глава семейства Владимир Данилович являлся известным в то время режиссером, а его супруга Зоя Михайловна была актрисой. Поэтому неудивительно, что Гуля уже в 4 года сыграла свою первую роль. Это был эпизод в картине «Каштанка». Позже она появилась в таких фильмах как «Бабы рязанские», «Дочь партизана» и нескольких других. А однажды за успехи в кино Гулю Королеву даже наградили путевкой в «Артек».

Интересно, что сама девушка вовсе не грезила о карьере актрисы. Она занималась плаваньем и верховой ездой, а после школы подала документы в гидромелиоративный институт в Киеве, где на тот момент и проживала ее семья. Владимир Данилович и Зоя Михайловна тогда уже находились в разводе, и мать Гули согласилась стать женой во второй раз. Ее избранником стал украинский композитор Филипп Козицкий.

Молодая мама

Вскоре Марионелла тоже вступила в брак, и в 1941 году на свет появился Александр, которого актриса ласково называла просто Ежиком. К тому времени уже вовсю гремела война, и Гуля так же, как ее мать и отчим, находилась в эвакуации в Уфе. Однако Королева вовсе не собиралась отсиживаться в тылу. Едва оправившись после родов, она принялась штурмовать военкоматы с единственной просьбой отправить ее на фронт. И в конце концов женщина была услышана.

Гуля Королева стала санитаркой. Она бесстрашно выносила раненых не только с полей сражений, но и переправляла их на себе через водные препятствия, например, через реку Дон. Конечно, ей очень помогла тогда ее отличная физическая форма и юношеское увлечение плаваньем. А однажды Марионелла даже подняла в атаку своих сослуживцев.

Посмертная награда

Случилось это под Сталинградом 23 ноября 1942 года. Гуля занималась своими прямыми обязанностями: выводила с поля боя раненых бойцов. В какой-то момент она увидела, что ее командир убит, и своим собственным примером подняла уцелевших солдат в атаку. С помощью гранаты Королева уничтожила во вражеском окопе 15 немецких военных.

Однако в бою девушка тоже получила серьезные ранения. Но Марионелла держалась до последнего и до последнего сражалась. К сожалению, выжить отважной артистке не удалось. Раны оказались смертельными. Поэтому орденом Красного Знамени ее наградили уже посмертно. Гуле Королевой было всего 20 лет.