Пенсионер из Нидерландов хочет поменять дату рождения

Пенсионер из Нидерландов утверждает, что в свои 69 лет чувствует себя моложе как минимум лет на 20. По этой причине сейчас он добивается в суде, чтобы ему поменяли возраст в паспорте. Говорит, что так и в Tinder будет легче знакомиться.

69-летний Эмиль Рателбанд хочет официально поменять дату рождения в паспорте с 11 марта 1949 года на 11 марта 1969 года. Пенсионер говорит, что это сродни смене пола.

«Мы живем в то время, когда можно поменять пол и имя. Так почему я не могу изменить свой возраст? Я прошел осмотр у врачей, и что они говорят? Что мой биологический возраст — 45 лет».

bigpikcha.ru

Пенсионер утверждает, что из-за возраста у него множество ограничений.

«В возрасте 69 лет я ограничен в возможностях. Если бы мне было 49, я бы мог купить дом, кататься на разных машинах. Я бы мог больше работать, в конце концов. Если в Tinder я указываю, что мне 69, то никто мне не пишет. А если мне будет 49, то со своей внешностью я буду в привилегированном положении».

Рателбанд рассказал, что принял такое решение еще год назад, стоя перед зеркалом. Мужчина утверждает, что хочет поменять возраст не потому, что боится стареть, а потому, что хочет использовать жизнь по максимуму.

Эмиль говорит, что смена возраста будет полезна и для правительства, потому что он откажется от пенсии до тех пор, пока снова не достигнет пенсионного возраста.

Однако чиновники скептически относятся к этому, говоря, что не существует юридического механизма, позволяющего поменять дату рождения. Городской суд Арнема должен вынести решение в течение месяца.