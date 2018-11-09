Ангела Меркель: какой была «железная леди» когда жила в ГДР

В мировой истории было немало «железных» людей. Например, в Великобритании звания «железная леди» была удостоена Маргарет Тэтчер , в Германии «железным канцлером» прозвали Отто фон Бисмарка. Наверняка, несгибаемые качества и действующих политиков когда-нибудь будут оценены лестным прозвищем. Впрочем, уже сейчас современники пытаются искать параллели с деятелями прошлого.

Так, Терезе Мэй после её назначения на пост премьер-министра Соединённого Королевства журналисты с ходу присвоили статус «железной». И ошиблись. Новая глава британского государства пока что совсем не оправдывает возложенных ожиданий.

Совершенно иная ситуация с Ангелой Меркель . Если Отто фон Бисмарк стал первым канцлером Германской империи, то Меркель — первой женщиной-канцлером ФРГ. Если в своей самой главной должности первый проработал без дня 19 лет, то вторая трудится на своём посту уже тринадцатый год и, вполне возможно, сможет проработать дольше своего предшественника.

И даже в отношениях с Россией их судьбы схожи. Настоящий «железный канцлер» в начале своей карьеры был одним из сторонников сближения с Москвой, несколько лет проработал послом в Российской империи, но впоследствии утратил взаимопонимание со своим союзником, установившееся ещё со времён Освободительной войны в Германии. Так и пока что ещё претендент на звание «железного канцлера» косвенно ещё с детства была связана с Россией, но в последствии стала одним из передовиков в антироссийской риторике.

Околосоветское прошлое

Прошлое и личное в жизни Ангелы Меркель до сих пор покрыто лёгким мраком. Мало кто знает, но она большую часть своей молодости провела в Восточной Германии — крайней точки советского лагеря в Старом Свете. Будущий канцлер родилась 17 июля 1954 года в семье пастора и учительницы — Хорста Каснера и Герлинды Каснер. Вскоре после появления девочки на свет родители приняли решение переехать в ГДР в город Перлеберг, где её отец получил назначение в приход лютеранской церкви. Однако это не было желанием самого священнослужителя — позднее он говорил, что готов служить церкви даже в Африке, если духовенство примет решение отправить его туда.

Вместе с тем известно, что Хорст Каснер был сторонником части церкви, поддерживавшей правительство ГДР и политику социалистов. Возможно поэтому семья будущего канцлера пользовалась некоторыми привилегиями и даже имела возможность выезжать на запад.

В школу Ангела Каснер пойдёт в 1961 году. По воспоминаниям учителей и одноклассников, в те годы она была социально адаптированной, но неприметной девочкой.

Уже во втором классе Ангела вступила в пионеры — что важно, добровольно и без давления со стороны родителей. Свою общественную деятельность она продолжила и в Союзе свободной немецкой молодёжи (ССНМ). Там будущий канцлер занимала пост секретаря по агитации и пропаганде. При этом Ангела не принадлежала к оппозиционной молодёжи, хотя отчасти её симпатии были очевидны.

Например, в университетские годы она познакомилась с писателем-диссидентом Райнером Кунце — по личному признанию, её любимым писателем. Кроме того, по словам Меркель, она отказалась сотрудничать с разведкой ГДР — Штази, сославшись на неумение хранить секреты. Сама же Ангела признавалась и в своём восхищении к США и американской мечте. Чуть ли не первое, что после падения Берлинской стены сделает Меркель, — поедет в Калифорнию.

При этом долгое время политика для будущего канцлера не была на первом плане, хотя она и проявляла к ней определённый интерес. В 1978 году Ангела окончила физический факультет Лейпцигского университета и устроилась в Центральный институт физической химии при Академии наук ГДР. Там она занималась исследованиями в области теоритической и аналитической химии.

В политической жизни она участвовала лишь параллельно с основной работой. Возможно, именно поэтому сама Ангела свою деятельность на посту ответственного за пропаганду в ССНМ называла культурно-просветительской работой. Вместе с тем она сохраняла нейтралитет: не вступила ни в одну из действовавших в ГДР партий и не присоединилась к оппозиционному движению.

Начало политической карьеры

Так совпало, что именно на конец существования Восточной Германии приходится начало настоящей политической карьеры Ангелы Меркель. Падение Берлинской стены стало для будущего канцлера стимулом к действию. Перспектива расформирования Академии наук ГДР была очевидна, поэтому она решила поступить на работу в новообразованную партию «Демократический прорыв» — оппозиционную политическую силу, изначально проповедовавшую принципы демократического социализма, но позднее переориентировавшуюся на более правые идеи. Причём выбор организации оказался не самым очевидным. Во-первых, как отмечает биограф Меркель Герд Ланггут, по своему мировоззрению Ангела была ближе к «зелёным». Ну а во-вторых, «Демократический прорыв» оказался не самой удачной партией: её идеология менялась несколько раз, она попала в центр громкого скандала и провалилась на выборах в Народную палату.

Однако Меркель повезло: в результате перераспределения портфелей она была назначена заместителем пресс-секретаря правительства Восточной Германии. В силу своей должности Ангела присутствовала при подписании Договора об объединении ФРГ и ГДР.