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Как авиакомпании завлекают пассажиров
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Как авиакомпании завлекают пассажиров 

Рамблер 1 час назад
Авиаперелёты нравятся не всем. И дело не только в аэрофобии, но и в условиях в салоне пассажирского лайнера. Неудобные кресла, скудное питание, чрезмерно разговорчивые попутчики или младенцы — всё это сильно портит впечатления от полёта. Впрочем, некоторые авиакомпании готовы предлагать особые услуги, лишь бы привлечь пассажиров.
1. При покупке билета на рейс авиакомпании KLM (Нидерланды) можно увидеть, кто будет сидеть с вами рядом и даже найти аккаунт будущего соседа в социальных сетях.
2. Для пассажиров с детьми авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) предлагает детскую люльку и услуги няни. Аниматор развлечёт маленьких пассажиров, чтобы взрослые могли провести время в полёте, не нервничая.
3. Американская авиакомпания Alaska Airlines и российские «Уральские авиалинии» предлагают пассажирам взять напрокат планшеты с фильмами, музыкой, играми, книгами.
4. На рейсах авиакомпании Virgin America можно завести друзей прямо во время перелёта. На борту открывается чат, к которому могут присоединиться пассажиры. У попутчиков можно узнать, где провести время в пункте назначения, как повеселиться, где поесть.
Смотрите ролик, и узнайте, в эконом-классе какой авиакомпании можно поспать на кровати, какая компания разрешает слушать переговоры пилотов и диспетчеров и как примерить очки виртуальной реальности в самолёте.
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