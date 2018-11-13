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Весь цвет царской России: русские красавицы
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Весь цвет царской России: русские красавицы 

Рамблер 4 часа назад
Эти портреты русских красавиц начала 1900-х годов были раскрашены Ольгой Ширниной, фотохудожницей из России.
Со снимками основная работа фотохудожницы никак не связана, а само занятие для нее приятное хобби. Хотя сама она говорит, что даже ее никнейм, под которым Ольга публикует свои работы, означает "безделушки" и "милый китч" с немецкого, что полностью отражает ее подход к работе.
Все началось прозаично: просто однажды Ольга решила попробовать свои силы в этом кропотливом занятии. Азы колористики и ретуши Ширнина постигала по видеоурокам в Сети, а также читала статьи коллег по цеху.
Пока Ольга осваивала функционал графических редакторов, то пробовала свои силы, делая фотоколлажи. Много трудилась, обрабатывая снимки голливудских звезд — набивала руку, что называется. Затем начала находить интересные черно-белые фотографии, которые очень бы хотелось иметь в цвете. Так и завертелось.
Особую нежность фотохудожница питает к снимкам, отражающим быт и историю, культуру России.
Именно такие работы мы и собрали в сегодняшней нашей галерее. Черно-белые снимки русских красавиц начала 1900-х годов, которые Ольга Ширнина наделила цветом.
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