Весь цвет царской России: русские красавицы

Эти портреты русских красавиц начала 1900-х годов были раскрашены Ольгой Ширниной, фотохудожницей из России.

Со снимками основная работа фотохудожницы никак не связана, а само занятие для нее приятное хобби. Хотя сама она говорит, что даже ее никнейм, под которым Ольга публикует свои работы, означает "безделушки" и "милый китч" с немецкого, что полностью отражает ее подход к работе.

Все началось прозаично: просто однажды Ольга решила попробовать свои силы в этом кропотливом занятии. Азы колористики и ретуши Ширнина постигала по видеоурокам в Сети, а также читала статьи коллег по цеху.

Пока Ольга осваивала функционал графических редакторов, то пробовала свои силы, делая фотоколлажи. Много трудилась, обрабатывая снимки голливудских звезд — набивала руку, что называется. Затем начала находить интересные черно-белые фотографии, которые очень бы хотелось иметь в цвете. Так и завертелось.

Особую нежность фотохудожница питает к снимкам, отражающим быт и историю, культуру России.

Именно такие работы мы и собрали в сегодняшней нашей галерее. Черно-белые снимки русских красавиц начала 1900-х годов, которые Ольга Ширнина наделила цветом.