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Подросток одновременно собрал три кубика Рубика
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Подросток одновременно собрал три кубика Рубика 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Guinness World Records/Youtube
13-летнего китайца по имени Ке Цзянью с детства увлекали всевозможные головоломки. Но особенно ему нравился кубик Рубика. К достижению подросткового возраста мальчик научился мастерски справляться со сложной головоломкой.
Ке Цзянью признается, что порой ставил перед собой кажущиеся невыполнимыми задания, но в итоге ему удавалось их решить.
Подросток постоянно оттачивал свое мастерство и в результате научился невероятному трюку. Юный китаец наловчился собирать сразу три кубика Рубика одновременно: два из них он держит руками, а грани третьего приводит в движение ногами.
Само по себе это удивительно, но Ке Цзянью не остановился и не этом. 13-летний умелец поставил мировой рекорд, справившись с тремя кубиками одновременно всего за 1 минуту и 36,39 секунд.
Теперь имя Ке Цзянью внесено в Книгу рекордов Гиннеса.
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