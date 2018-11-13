Подросток одновременно собрал три кубика Рубика

13-летнего китайца по имени Ке Цзянью с детства увлекали всевозможные головоломки. Но особенно ему нравился кубик Рубика. К достижению подросткового возраста мальчик научился мастерски справляться со сложной головоломкой.

Ке Цзянью признается, что порой ставил перед собой кажущиеся невыполнимыми задания, но в итоге ему удавалось их решить.

Подросток постоянно оттачивал свое мастерство и в результате научился невероятному трюку. Юный китаец наловчился собирать сразу три кубика Рубика одновременно: два из них он держит руками, а грани третьего приводит в движение ногами.

Само по себе это удивительно, но Ке Цзянью не остановился и не этом. 13-летний умелец поставил мировой рекорд, справившись с тремя кубиками одновременно всего за 1 минуту и 36,39 секунд.

Теперь имя Ке Цзянью внесено в Книгу рекордов Гиннеса.