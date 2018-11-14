Как живет человек с ростом 63 сантиметра

Его называют Маленьким Буддой и часто просят благословения, а он никому не отказывает.

Хагендра Тапа Магар родился в непальском городке Покхара, сейчас его рост составляет 63 см, а вес — 5,5 кг, но это не мешает ему любить жизнь, дарить тепло людям и с оптимизмом смотреть в будущее.

При рождении он весил всего 600 граммов и помещался на ладони у матери, а когда немного подрос, отец носил его в кармане для удобства. Хагендра страдает редкой формой врожденной карликовости, причины патологии неизвестны.

Родители считают, что сын им послан свыше, и конечно, даже не думали отказываться от ребенка. Кстати, младший сын у них родился без отклонения и довольно быстро перерос старшего, разница в физическом развитии совершенно не мешает им дружить и любить друга друга. А в детстве они всегда находили, во чтио поиграть вместе.

В 2011 году Хагендра попал в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький человек в мире, но позже его рекорд побил филиппинец Джунри Балуингу с ростом 56 см.

Хагендра популярен не только в родных местах, но и в мире, его приглашают сделать выступления, а еще он снялся в документальном фильме.

По выходным Хагендра посещает храм, а каждое утро проводит ритуал поклонения богам, за благословением к малнькому Будде приходит много людей.