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Как живет человек с ростом 63 сантиметра
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Как живет человек с ростом 63 сантиметра 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Его называют Маленьким Буддой и часто просят благословения, а он никому не отказывает.
Хагендра Тапа Магар родился в непальском городке Покхара, сейчас его рост составляет 63 см, а вес — 5,5 кг, но это не мешает ему любить жизнь, дарить тепло людям и с оптимизмом смотреть в будущее.
При рождении он весил всего 600 граммов и помещался на ладони у матери, а когда немного подрос, отец носил его в кармане для удобства. Хагендра страдает редкой формой врожденной карликовости, причины патологии неизвестны.
Родители считают, что сын им послан свыше, и конечно, даже не думали отказываться от ребенка. Кстати, младший сын у них родился без отклонения и довольно быстро перерос старшего, разница в физическом развитии совершенно не мешает им дружить и любить друга друга. А в детстве они всегда находили, во чтио поиграть вместе.
В 2011 году Хагендра попал в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький человек в мире, но позже его рекорд побил филиппинец Джунри Балуингу с ростом 56 см.
Хагендра популярен не только в родных местах, но и в мире, его приглашают сделать выступления, а еще он снялся в документальном фильме.
По выходным Хагендра посещает храм, а каждое утро проводит ритуал поклонения богам, за благословением к малнькому Будде приходит много людей.
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