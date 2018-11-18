Вокруг света за 72 дня: как превзойти Жюль Верна

Нелли Блай доказала, что красивая, умная и талантливая девушка сумеет найти свое место под солнцем даже в патриархальном мире.

Ее называли Леди Сенсация и это звание было более чем заслуженным, она стала одной из первых известных журналисток в мире.

Элизабет Джейн Кокран (так ее звали на самом деле) родилась в 1864 году в Пенсильвании в семье бывшего судьи. В шесть лет она потеряла отца, а мать вышла замуж еще раз, однако затем развелась. Вместе с семьей Элизабет переехала в Питсбург, однако обычные женские радости ее не прельщали.

Прочитав оскорбительную статью в газете "Pittsburgh Dispatch", которая говорила о единственном женском предназначении — вести дом и рожать детей — девушка возмутилась и написала дерзкий ответ.

Оценивший его редактор газеты предложил ей писать для газеты — о цветоводстве, светских сплетнях и воспитании детей, конечно же. Но Элизабет поступила иначе. Под псевдонимом Нелли Блай, она делала о жизни в трущобах, о тяжелом положении работниц завода. Однако начальство под давлением администрации города, которой не нравились разоблачения журналистки, вынуждало ее вернуться к чисто женским темам.

Но Нелли не сдается. Она уезжает в Мексику и пишет ряд очерков о нищенской жизни мексиканцев и взяточничестве, которое поощряется властями. За поддержку местного журналиста, которого арестовывают из-за критических статей, Нелли высылают из страны.

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В 1887 году Нелли переезжает в Нью-Йорк и становится репортером газеты "New York World", которая принадлежала Джозефу Пулитцеру, миллионеру и основателю престижной премии в области журналистики.

Журналистка решается на смелый эксперимент. Она притворяется душевнобольной и попадает в женскую лечебницу на острове Блэкуэлл. Нелли проводит там 10 дней, после чего пишет статью об ужасных условиях, в которых держат пациенток, о зверствах персонала и о том, что многие женщины находятся в больнице незаконно, будучи здоровыми.

Сенсационное расследование привлекло внимание не только публики, но и властей города, которые были вынуждены отреагировать на критику.

Однако Нелли не остановилась на достигнутом. В газете появилось сообщение, что знаменитая журналистка собирается превзойти рекорд героя Жюль Верна Филеаса Фогга, который обогнул землю за 80 дней. Спонсировал ее предприятие Джозеф Пулитцер.

14 ноября 1889 года Нелли бесстрашно отправилась в путь по маршруту Нью-Йорк — Лондон — Париж — Бриндизи — Суэц — Цейлон — Сингапур — Гонконг — Иокогама — Сан-Франциско — Нью-Йорк.

Путешествие широко освещалось в газетах, за передвижениями Нелли следили журналисты всего мира. Азартные читатели делали ставки. По дороге девушка взяла интервью у самого писателя, который пришел в восторг от ее идеи.

25 января 1890 года отважная Нелли Блай вернулась в Нью-Йорк, обогнув планету за 72 дня 6 часов 10 минут и 11 секунд.

В числе поздравительных телеграмм Нелли получила одну и от Жюль Верна:

"Я нисколько не сомневался в успехе Нелли Блай. Она показала своё упорство. Ура в её честь!"

После такого успеха Нелли стали узнавать в лицо тысячи людей, поэтому ей стало сложнее писать статьи, внедряясь в различные сообщества. Однако она продолжила заниматься профессией, освещая различные общественные проблемы, а во время Первой мировой работала военным корреспондентом.

Нелли Блай умерла 27 января 1922 года от пневмонии. В некрологах ее назвали лучшим репортером Америки. Журналистка была замужем за миллионером Робертом Симоном (овдовела в 1904 году), брак был бездетным.