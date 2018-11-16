Тот самый с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке

Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке

Американская мечта начинается кропотливым трудом и должна заканчиваться непременно богатством и признанием. Однако большинство людей, жаждущих роскошной жизни с яхтами, дорогими тачками, особняком с бассейном и красивыми девочками в нем, забывают первую часть этой формулы. И некоторым это действительно удается! Например, бывшему американскому брокеру, а ныне бизнес-оратору Джордану Белфорту . В преддверии лекции на Synergy Global Forum 2018, организованной школой бизнеса университета «Синергия», «Лента.ру» узнала у «Волка с Уолл-стрит», как ему живется с клеймом мошенника, ждать ли нам продолжения культового фильма и, конечно, как быстро заработать миллионы.

Джордан Белфорт — американский бизнесмен, бывший биржевой брокер, признанный виновным в мошенничестве и биржевых махинациях. Основанная им компания Stratton Oakmont занималась продажей дешевых акций сомнительных компаний и проектов, что провоцировало спрос на них и повышало стоимость, после чего компания сбрасывала акции, зарабатывая деньги на ложном хайпе и оставляя инвесторов ни с чем. За подобные махинации Белфорт был осужден на 22 месяца тюрьмы и 100 миллионов долларов компенсации пострадавшим вкладчикам. После выхода из тюрьмы Белфорт написал книгу, которая легла в основу сюжета фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

«Лента.ру»: Вы один из самых известных мошенников планеты и читаете мотивационные лекции. Чему вы учите пришедших на ваши семинары людей?

Джордан Белфорт: Да, этакий капитан Крюк из Питера Пэна. Отличный образ, кстати. Подкину идею своему пиар-менеджеру. На самом деле мне есть что рассказать. В том числе о своей пошаговой системе продаж Straight Line Selling System (азы этой системы — пример с продажей ручки в конце фильма Мартина Скорсезе — прим. «Ленты.ру»).

Вы собираете целые залы, рассказывая им о том, как добиться успеха. Испытываете ли вы стыд, когда говорите с людьми? Ведь если подойти к ситуации формально, то мошенник с миллионными долгами рассказывает людям, как разбогатеть. Это как минимум странно, не находите?

Я не думаю, что это странно. У меня есть определенный опыт, которым я могу поделиться. И многие люди относятся с доверием к тому, что я говорю, потому что я уже неоднократно признавал свою вину в интервью. Я действительно жестоко поплатился за свои незаконные действия — собственной свободой, семьей и самоуважением в том числе. Но это дало мне еще и самое главное — опыт! Я никого не призываю поступать так же. Наоборот, пытаюсь донести до людей, что так делать не надо, есть другие пути. Когда мне предложили выступить в первый раз, я долго отказывался, так как стыдился своего прошлого. Но потом я все же стал выступать в колледжах — бесплатно. Затем перед сотрудниками крупных корпораций. Я рассказываю о том, что важно на пути к успеху сохранять моральные принципы.

Вас наверняка часто спрашивают, как быстро разбогатеть и добиться успеха. Что вы отвечаете? Существует ли рецепт быстрого обогащения?

Я могу говорить только о своем опыте. В какой-то момент в моей компании на акции был очень большой спрос. Пользуясь ситуацией, я их аккумулировал, и за счет этого их стоимость сильно увеличилась. В итоге инвесторы, которые вкладывались в это, потеряли свои деньги, потому что очень скоро акции вновь обесценивались. Моя компания была не единственной, кто так делал. Самое интересное, что мы все могли бы заработать больше денег, действуя в рамках закона. Но, к сожалению, жажда быстрого обогащения сделала свое дело. Поверьте, все, кто этим занимался, в итоге потеряли гораздо больше. Поэтому я могу сказать, что быстрые деньги в бизнесе — это не всегда верная стратегия.

Сколько вы зарабатываете сейчас? Сколько стоит одно ваше выступление? Каков ваш годовой доход? Сколько из этой суммы вы тратите на возмещение по уголовному делу и сколько вам еще осталось погасить?

Количество денег — это не то, что сейчас меня мотивирует. Я не думаю о том, сколько — я думаю о том, что: в том смысле, что я могу дать людям, какой посыл до них донести, какую пользу им принести. В целом я должен был возместить обманутым инвесторам 100 миллионов долларов. И я выплатил уже половину этой суммы за счет прибыли от моих книг.

Какое состояние у вас было на пике биржевой карьеры? Хватило бы этих денег, чтобы попасть в мировой список Forbes?

Ни для кого не секрет, что моя компания тогда приносила около 50 миллионов долларов в год. Я тогда вел роскошный образ жизни, у меня были огромные особняки по всему миру, яхты, частные самолеты и другие атрибуты состоятельной жизни. Вообще нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Но, к сожалению, я пришел к богатству не тем путем. К тому же в то время я всегда находился в состоянии наркотического опьянения и на самом деле был несчастен. Я могу сказать, что далеко не все сводится к деньгам.

Ваш прорыв и богатство были связаны с тем, что фондовый рынок в США развит настолько, что чуть ли не каждый американец — акционер и инвестор с пеленок. Как думаете, смогли бы вы добиться тех же высот в России?

Я никогда не думал об этом и, честно говоря, не хочу. Не знаю. Думаю, что нет. Времена финансового хаоса уже канули в Лету. Компании, которые совершали свои махинации и просто скрывались, могли существовать из-за недостаточной информационной осведомленности. Сейчас в мире глобальная информатизация, время скоростного интернета и СМИ. Все темные дела благодаря этому всплывают на поверхность очень быстро.

Чем вы занимались бы, если бы ваша идея продавать shit-shares (дешевые акции сомнительных компаний — прим. «Лента.ру») тогда просто не сработала? Хобби?

Сложный вопрос. Случилось то, что случилось. Я думаю, нет смысла оглядываться назад и думать о том, что могло бы произойти. Я просто сделал выводы и теперь живу так, чтобы не повторять своих ошибок, и пытаюсь это донести до других. То, чем я сейчас занимаюсь, мои тренинги, выступления — это и есть хобби.

Насколько среди работников биржевой индустрии распространено употребление наркотиков? Принимают ли некоторые решения под их действием? Можете привести пример, когда именно наркотики подтолкнули к некому решению и что из этого вышло?

Когда я попал на Уолл-стрит, я был чист, как младенец. Я из приличной семьи, в то время был влюблен в прекрасную девушку и собирался жениться на ней. Но в первый же день моего пребывания на Уолл-стрит ко мне подошел один парень и объяснил об основных принципах, которые там царили. Это были две вещи: проститутки и наркотики. Тогда я подумал, что это все не для меня, но через какое-то время обнаружил себя активным участником всего этого.

Знаете ли вы, кто такой Сергей Мавроди?

Нет, я не знаю, кто это.

Сейчас в России настоящая эпоха возрождения финансовых пирамид. Люди зачастую тратят последние деньги, берут кредиты, чтобы вложиться и быстро «поднять проценты». Можете объяснить такое поведение?

Это обычная человеческая алчность. Люди по всему миру и во все времена были склонны к этому, я не вижу в этом ничего удивительного.

Что вы думаете о криптовалютах и их перспективах? Сами бы стали работать с криптовалютами, чтобы попытаться разбогатеть?

Понимаете, я сейчас уже на другом жизненном этапе. Погоня за деньгами за счет каких-либо финансовых схем — это не то, что меня сейчас привлекает. И я прошел через многое, чтобы понять это. Вообще желание обладать деньгами — само по себе неплохое, если это делает вас счастливым. Когда я был очень богат, я не был слишком уж счастлив. Сейчас я вернулся к нормальной жизни, у меня есть равновесие, и я этим дорожу. Я думаю, что электронная валюта не может быть полноценным конкурентом центробанкам. На мой взгляд, криптовалюта — это очередная афера, которая рухнет в ближайшие год-два. Думаю, из-за этой истории пострадает множество людей. Мой прогноз — что будущее за здравоохранением и искусственным интеллектом.

Не задумывались ли вы о продолжении «Волка с Уолл-Стрит»? Например, про ту часть вашей жизни, когда вы сидели в тюрьме, ведь именно тогда ваш друг Томми Чонг предложил вам записать эту историю. Ждать ли нам нового фильма или книги?

В общем-то в тюрьме не было ничего особенного, что стоило бы выносить наружу. Не думаю, что это могло бы быть кому-то интересно. Собственно, встреча с Томми Чонгом — это единственное, что для меня было значительным в те времена. И еще — попытки осмыслить, как продолжать строить свою жизнь дальше, если я не могу примириться со своим прошлым. Это и стало моим стимулом для написания книги.

Какие у вас отношения с детьми? Гордятся ли они вами? А вы ими? Как они живут под клеймом «дети гениального мошенника»?

Не знаю, надо спросить у них, как им живется с капитаном Крюком? На самом деле это ирония, конечно же. Им пришлось многое пережить из-за меня. В те времена я думал, что я отличный отец, так как обеспечил их всем необходимым с финансовой точки зрения. Но я сильно ошибался. Когда я наконец-то пришел в себя, то осознал, что все это мое хорошее родительство — лишь плод моего больного воображения. Особенно остро я это почувствовал, когда писал свою вторую книгу: мне было очень тяжело оглядываться назад и вспоминать то, что им пришлось пережить.

Вы впервые в России? Какие у вас впечатления от нашей страны?

Я уже был в России, так что это не первый раз, когда я приезжаю к вам. Я заметил, что сейчас здесь очень велик интерес к знаниям. Поэтому я и еду в очередной раз сюда, чтобы выступить перед заинтересованными в личном развитии людьми. Я убежден, что инвестиции в знания — это действительно то, что может привести к успеху.