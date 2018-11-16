Влюбленные, которые не могут улыбаться, поженились

Мужчина, неспособный улыбаться, нашел невесту с такой же аномалией

Алекс Баркер и Эрин Смит встретились благодаря сайту знакомств для людей, которые страдают синдромом Мебиуса. Это редкая врожденная аномалия, вызывающая паралич лицевого нерва. Эти люди практически не могут менять выражение лица, кроме того, у них затруднена речь и прием пищи. Исследователи говорят, что во всем мире всего около тысячи человек с синдромом Мебиуса.

Интересно, что Баркер и Смит сходили всего на четыре свидания, прежде чем пожениться. По словам влюбленной пары, для них самих такой поворот событий стал неожиданностью.

"Я никогда бы не подумал, что полюблю человека с такой же проблемой, что и у меня", — говорит Алекс.

"Но у нас много чего общего, кроме синдрома Мебиуса", — продолжает Эрин.

Баркер объясняет, что он все же улавливает чувства своей девушки, несмотря на отсутствие мимики:

"Я вижу, когда Эрин счастлива, в такие моменты она наклоняет голову набок и говорит: "О-о-о"".

Сама же Эрин считает, что эмоции выдают глаза. Девушка говорит, что семья и друзья всегда знают, когда она улыбается, потому что ее глаза светятся.

Пара уже подумывает о потомстве. По мнению врача, с которым Баркер и Смит консультировались, их дети необязательно унаследуют редкую аномалию.