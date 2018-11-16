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Влюбленные, которые не могут улыбаться, поженились
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Мужчина, неспособный улыбаться, нашел невесту с такой же аномалией 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @amancalledalex
Алекс Баркер и Эрин Смит встретились благодаря сайту знакомств для людей, которые страдают синдромом Мебиуса. Это редкая врожденная аномалия, вызывающая паралич лицевого нерва. Эти люди практически не могут менять выражение лица, кроме того, у них затруднена речь и прием пищи. Исследователи говорят, что во всем мире всего около тысячи человек с синдромом Мебиуса.
Интересно, что Баркер и Смит сходили всего на четыре свидания, прежде чем пожениться. По словам влюбленной пары, для них самих такой поворот событий стал неожиданностью.
"Я никогда бы не подумал, что полюблю человека с такой же проблемой, что и у меня", — говорит Алекс.
"Но у нас много чего общего, кроме синдрома Мебиуса", — продолжает Эрин.
Баркер объясняет, что он все же улавливает чувства своей девушки, несмотря на отсутствие мимики:
"Я вижу, когда Эрин счастлива, в такие моменты она наклоняет голову набок и говорит: "О-о-о"".
Сама же Эрин считает, что эмоции выдают глаза. Девушка говорит, что семья и друзья всегда знают, когда она улыбается, потому что ее глаза светятся.
Пара уже подумывает о потомстве. По мнению врача, с которым Баркер и Смит консультировались, их дети необязательно унаследуют редкую аномалию.
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