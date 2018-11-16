Как следят за интимной жизнью обычных людей

Всевидящее око большого брата

Люди безвозвратно потеряли право на частную жизнь. За нами следят везде: дома, в спальне и даже в туалете. Это еще раз подтвердил недавний скандал, разразившийся в Англии.

Суть его в том, что британцы обвинили хакеров из России во взломе систем управления видеокамерами, установленными в жилищах обычных людей.

Тайны семьи Гилмор

Финансовый аналитик Аарен Гилмор из Лидса (Великобритания) с юности любил разные шпионские штучки: ручки-фотокамеры, зажигалки-диктофоны, очки с задним обзором. Это были его игрушки. Когда он разбогател и купил дом, то сделал его очень «умным», оснастив самыми современными технологиями: по хлопку гас и зажигался свет, в нужное время сами по себе включались телевизор и музыкальная установка. Даже туалетный ароматизатор, словно по волшебству, распространял божественные запахи. У большого Аарена был один маленький секрет — его жена Делия. Вернее, то, как он любил проводить с ней время.

Он был убежден: дома не надо никого стесняться, пусть он и нашпигован видеокамерами. Ведь это для личной безопасности. Поэтому 45-летний мужчина не стеснялся своих сексуальных пристрастий: переодевался в костюм гризли и нападал на свою хрупкую супругу. Иногда супружеская пара громко ссорилась и даже «дралась».

Ну и что? Это все очень личная, частная жизнь, куда, как думалось супругам, нет доступа никому.

Но однажды в офисе мимо Аарена прошел коллега и тихо шепнул: «Извращенец. Кто бы мог подумать!» За его спиной стали шептаться, сплетничать, а потом и вовсе втихую травить. Ничего не понимающему Аарену открыли глаза, отправив на его почту ссылку на некий сайт. И Аарен своими глазами увидел, что миллионы людей вместе с ним прямо сейчас наблюдют за их интимной жизнью. Аарена едва не хватил удар. А ведь не только у хакеров, взломавших все коды и пароли его многочисленных видеокамер, оказался точный адрес супругов Гилмор. И как они могут распорядиться этим знанием — предсказать невозможно. Придут в дом, чтобы осудить, облить грязью? Или будут шантажировать?

В общем, супруги продали дом и уехали из страны. Гилмор выбросил все свои шпионские штучки, отрастил бороду, живет в деревне и пользуется самым дешевым телефоном, на него никто не поставит шпионскую программу. Аарен испытывает ненависть к современному миру, который отнял у него свободу.

Раз, два, три, четыре, пять

Увы, драматическая история семьи Аарена Гилмора не единична. Взломщики создали сайт, на котором в режиме реального времени можно подглядывать за тем, что происходит в домах у самых разных людей. Здесь же отображались географические координаты видеокамеры и даже индекс дома! Золотая жила для грабителей и маньяков, выбирающих свои жертвы.

Список стран, которые попали под всевидящее око Большого брата, впечатляющий: Великобритания, Япония, Италия, Швеция, Норвегия, Мексика, Греция, Австралия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Польша, Бразилия, Израиль, Чили, Россия (Воронеж, Томск, Ярославль, Королев, Москва, Краснодар, Балашиха, др.). В доступе было более трехсот пятидесяти тысяч камер по всему миру!

Только после разразившегося скандала сайт был закрыт. Но это не значит, что его не откроют в другом месте и под другим именем. Поэтому, пользуясь многочисленными современными гаджетами, следует соблюдать некоторые очень простые правила.

Антивирусная компания Eset Russia выяснила, что 57% российских пользователей игнорируют базовые меры предосторожности в Сети. 43% используют повторяющиеся пароли, а 14% — авторизуются с одним и тем же паролем во всех аккаунтах. И только 43% придумывают новый пароль для каждого используемого веб-сервиса.

Самым популярным паролем в 2017 году стала комбинация «123456», ранее лидером было — password. Часто встречаемые: «я люблю тебя», «пустите меня», «мастер», «никому не верю», «ниндзя». Но, как бы то ни было, чья-то жизнь уже разрушена, и ее нельзя отключить от Сети, сменить пароль и заново подключить, словно ничего и не было. «В раю не может быть технологий, а где они появились, там поселился дьявол» — это последние слова Аарона Гилмора, которые он написал, воспользовавшись электронной почтой.

Специалисты по безопасности советуют чаще менять пароли, время от времени отключать все устройства от интернета или просто закрывать объектив бумажкой, когда камера не нужна. Считается правильным и наиболее безопасным придумать пароль, состоящий минимум из 22 символов, заменять символы на цифры в нескольких местах, использовать большие и маленькие буквы, записывать слово на русском языке с включенной английской раскладкой или писать слова символами, отдаленно напоминающими буквы.

Проснись, детка!

В штате Кентукки весной прошлого года хакер напугал ребенка, удаленно взломав видеоняню. Отец услышал, как незнакомец сначала приговаривает, а потом и кричит: «Проснись, детка!» Ничего не понимающая семейная пара бросилась искать злоумышленника. И избавилась от него, лишь выключив видеоняню из сети. Подобное уже случалось двумя годами ранее. Хакер будил девочку, которая оказалась глухой. Зато поднял на ноги ее маму с папой оскорблениями.

Знаю, что ты сейчас делаешь

Японская компания KDDI разработала технологию для точного отслеживания передвижений человека с помощью мобильных телефонов. Муж, жена, родители или босс — да кто угодно! — будут знать, где вы сейчас находитесь: сбежали с работы в неурочный час в бордель, гуляете в баре, рыщете по ящикам в кабинете начальника или спускаете деньги на запретные удовольствия. Все данные тут же придут на почту тому, кто устроил за вами тотальную слежку.