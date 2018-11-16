Ещё
Что стало с Катей Огонек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с Катей Огонек 

Умная 3 часа назад
Фото: Пресс-материалы
Певица Катя Огонек в начале 2000-х годов слыла одной из самых известных исполнительниц шансона на отечественной эстраде. К сожалению, Катя покинула этот мир слишком рано. Она умерла на 31-ом году жизни в 2007 году. В многочисленных некрологах, посвященных певице, фигурировали самые разнообразные причины, объяснявшие ее столь внезапную кончину.

Кристина из Краснодарского края

Кристина Пенхасова (именно так звали певицу на самом деле) с детства отличалась артистизмом. Она посещала музыкальную школу, занималась танцами и пением. Кристина мечтала о большой сцене, поэтому после выпускного вечера сразу уехала из родного Краснодарского края в столицу. Пенхасовой повезло: звукозаписывающая компания «Союз Продакшн» организовала конкурс для исполнителей песен в жанре шансон. Кристина в конкурсе победила. Вскоре она стала известна всей стране под именем Катя Огонек. Что касается личной жизни, то певица рано вышла замуж и уже через 3 года совместной жизни рассталась с супругом. Больше официальных браков у Кати не было. Несколько лет она сожительствовала с боксером Леваном Каявой. В 2001 году Огонек родила гражданскому мужу дочь Леру. А через 6 лет Кати не стало.

Причины смерти

В связи со смертью Кати Огонек многие издания ограничились краткой биографией артистки и формулировкой «умерла после продолжительной болезни». От подробностей кончины певицы большинство средств массовой информации предпочли уклониться. Хотя некоторые источники сообщили о том, что Огонек скончалась от остановки сердца. В тот момент Катя уже находилась в больнице 6-ые сутки. Туда ее привезли, когда у женщины начался эпилептический припадок. Эпилепсией она страдала с детства. Позже в прессе стали появляться и другие заметки. В них говорилось о том, что Катя Огонек умерла от острой сердечной недостаточности, а также от отека легких и проблем с почками. Кроме того, согласно некоторым изданиям, одним из главнейших факторов, повлекших смерть звезды, стал диагностированный у Кати цирроз печени. Данное заболевание, как известно, зачастую «зарабатывают» люди, много лет злоупотребляющие алкоголем.

Об алкогольной зависимости

Слухи о том, что Огонек слишком часто и в больших количествах употребляла спиртное, ходят до сих пор. Ни подтвердить, ни опровергнуть их теперь невозможно. О наличии или отсутствии у себя каких-либо пагубных пристрастий знала только сама певица. Даже уже будучи знаменитой исполнительницей, Катя жила скромно и замкнуто. Все годы, что Огонек провела в Москве, она жила на съемной квартире и старалась никого не подпускать к себе слишком близко. Тем не менее, Катя все-таки успела немного рассказать о себе в немногочисленных интервью. На прямые вопросы журналистов о вредных привычках, Огонек всегда отвечала, что наркотики она не употребляет и алкогольные напитки пьет нечасто. Дочь Кати Лера взяла псевдоним матери, Огонек, и теперь тоже поет шансон.
Умная: последние новости
Александр Броневицкий: что стало с первым мужем Эдиты Пьехи Ульяна Семенова: почему самая высокая баскетболистка СССР не вышла замуж Деревня Салинас: единственное место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эпичные промахи в одежде20
Как следят за интимной жизнью обычных людей18
Жертвы моды: люди, потерявшие жизнь из-за одежды7
Почему самая высокая баскетболистка СССР не вышла замуж
Что на самом деле случилось с «Молодой гвардией»105
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
15:24
Необычные динозавры, о которых редко говорят
Безумный мир
11:18
Каким было «оружие возмездия» Гитлера
Истории
00:08
Японский кот распевает грузинские песни
Безумный мир
04:36
Археологические находки, озадачившие не на шутку
Вещи Истории
10:38
Невероятные открытия, сделанные в джунглях
Места
13:19
Как создали НАТО
Истории
10:01
Хитрые шпионские штучки из прошлого
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение