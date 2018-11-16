Что стало с Катей Огонек

Певица Катя Огонек в начале 2000-х годов слыла одной из самых известных исполнительниц шансона на отечественной эстраде. К сожалению, Катя покинула этот мир слишком рано. Она умерла на 31-ом году жизни в 2007 году. В многочисленных некрологах, посвященных певице, фигурировали самые разнообразные причины, объяснявшие ее столь внезапную кончину.

Кристина из Краснодарского края

Кристина Пенхасова (именно так звали певицу на самом деле) с детства отличалась артистизмом. Она посещала музыкальную школу, занималась танцами и пением. Кристина мечтала о большой сцене, поэтому после выпускного вечера сразу уехала из родного Краснодарского края в столицу. Пенхасовой повезло: звукозаписывающая компания «Союз Продакшн» организовала конкурс для исполнителей песен в жанре шансон. Кристина в конкурсе победила. Вскоре она стала известна всей стране под именем Катя Огонек. Что касается личной жизни, то певица рано вышла замуж и уже через 3 года совместной жизни рассталась с супругом. Больше официальных браков у Кати не было. Несколько лет она сожительствовала с боксером Леваном Каявой. В 2001 году Огонек родила гражданскому мужу дочь Леру. А через 6 лет Кати не стало.

Причины смерти

В связи со смертью Кати Огонек многие издания ограничились краткой биографией артистки и формулировкой «умерла после продолжительной болезни». От подробностей кончины певицы большинство средств массовой информации предпочли уклониться. Хотя некоторые источники сообщили о том, что Огонек скончалась от остановки сердца. В тот момент Катя уже находилась в больнице 6-ые сутки. Туда ее привезли, когда у женщины начался эпилептический припадок. Эпилепсией она страдала с детства. Позже в прессе стали появляться и другие заметки. В них говорилось о том, что Катя Огонек умерла от острой сердечной недостаточности, а также от отека легких и проблем с почками. Кроме того, согласно некоторым изданиям, одним из главнейших факторов, повлекших смерть звезды, стал диагностированный у Кати цирроз печени. Данное заболевание, как известно, зачастую «зарабатывают» люди, много лет злоупотребляющие алкоголем.

Об алкогольной зависимости

Слухи о том, что Огонек слишком часто и в больших количествах употребляла спиртное, ходят до сих пор. Ни подтвердить, ни опровергнуть их теперь невозможно. О наличии или отсутствии у себя каких-либо пагубных пристрастий знала только сама певица. Даже уже будучи знаменитой исполнительницей, Катя жила скромно и замкнуто. Все годы, что Огонек провела в Москве, она жила на съемной квартире и старалась никого не подпускать к себе слишком близко. Тем не менее, Катя все-таки успела немного рассказать о себе в немногочисленных интервью. На прямые вопросы журналистов о вредных привычках, Огонек всегда отвечала, что наркотики она не употребляет и алкогольные напитки пьет нечасто. Дочь Кати Лера взяла псевдоним матери, Огонек, и теперь тоже поет шансон.