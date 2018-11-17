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Китаец установил рекорд, разбив 100 кирпичей
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Китаец установил рекорд, разбив 100 кирпичей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: YouTube
Мастера восточных единоборств часто удивляют своими невероятными умениями. Сломать доски или кирпичи ногами, руками и даже головой для большинства из них ничего не стоит.
А порой они ставят перед собой и более сложные задачи: например, занимаются «разрушительством» на время.
На днях один из мастеров кунг-ву из Китая по имени Ван-Хуа побил свой собственный рекорд по разбиванию кирпичей. Китайцу удалось разбить одной рукой 100 кирпичей всего за 37 секунд.
Ван-Хуа часто демонстрирует свои невероятные способности и постоянно совершенствуется в своем деле. Его выносливости, силе и стремлению к совершенству можно только позавидовать.
Китаец своим мастерством хочет дать понять другим людям, что способности человека поистине безграничны. При условии, что над ними необходимо ежедневно и кропотливо работать.
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