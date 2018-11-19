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Какие ценности чеченцы прививают детям
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Какие ценности чеченцы прививают детям 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
В Чечне свято чтут многовековые традиции предков, здесь до сих пор действуют исторически сложившиеся за несколько веков законы. Особое место в жизни каждого чеченца принадлежит семье. Но несмотря на патриархальный уклад, обычаи здесь не столь суровы, как у других кавказских народов.

Дети — богатство семьи

В Чечне в почете большие семьи. Здесь никто не думает о том, позволяет ли родителям материальный достаток иметь много детей. Благосостояние не имеет значения, потому что счастливой может быть только большая и дружная семья, в которой, по сложившейся традиции, есть не менее 7-ми сыновей.

Мать — воспитатель, отец — пример

Воспитанием детей в чеченской семье занимается мать, несмотря на то, что главенствующая роль принадлежит отцу. Он является примером для подражания и непререкаемым авторитетом. Отец даже не беседует с сыновьями и дочерьми — общение происходит через мать. Дистанция соблюдается до такой степени, что в присутствии главы семьи дети уважительно стоят, а не сидят. А вот чеченские бабушки принимают активное участие в воспитании внуков. Они проводят с детьми много времени, прививают необходимые навыки и уважение к старшим.

Любовь, уважение и милосердие

Несмотря на суровые, на первый взгляд, законы и традиции, здесь практикуют очень гуманные педагогические методы. Ребенка учат уважать старших, любить сестер и братьев, быть человечным и милосердным. Добродетель — одно из самых главных качеств, которые воспитывают в детях с самых ранних лет. Малышей и подростков не бьют, не заставляют выполнять тяжелую работу. Для них один только суровый взгляд отца или окрик раздраженной матери является суровым наказанием. Чеченским детям не свойственна агрессия, потому что они растут в атмосфере любви, душевного тепла и уважения.

Физическое воспитание

Детей не принуждают много и тяжело работать, но физическое воспитание в мягкой и ненавязчивой форме — обязательный этап педагогики родителей. Мать и бабушка учит девочек рукоделию, они могут помогать взрослым готовить еду, убирать, присматривать за малышами. Мальчики вместе со старшими пасут скот, участвуют по мере сил в уборке урожая, ухаживают за лошадьми, которые есть в каждой семье. Для чеченского народа семья всегда стоит на первом месте, это самое главное в жизни.
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