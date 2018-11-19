Что в москвичах шокировало жителей остального СССР

Что в москвичах шокировало жителей других регионов СССР

Москвичи, как жители столицы СССР, всегда ощущали себя в несколько привилегированном положении по отношении к остальным согражданам. У них был собственный взгляд на вещи, и жили они в особом лакированном мире, лишённом проблем, которые испытывали на периферии. Ввиду этого у них сформировались привычки, шокировавшие людей из других регионов СССР, не знакомых с жизнью в многомиллионном мегаполисе.

Ощущение собственного превосходства

Эдуард Скляров, в своей книге «Записки бывшего милиционера», отмечал высокомерие москвичей, на которое указывают и современники. Москва как культурный, образовательный, научный, деловой, финансовый центр СССР был средоточием высших достижений во всех областях жизнедеятельности. Именно по этой причине горожане ощущали своё превосходство над провинциалами, стремившимися хоть раз побывать в столице, прогуляться по её площадям и паркам, посетить музеи и театры, куда москвичи могли попасть в любой момент. Все премьеры и передовые события проводились сначала в Москве, а потом распространялись по стране, превращая москвичей в законодателей моды в самых разных сферах бытия.

Настороженность к приезжим

Москвичам, по мнению публициста Виктора Милитарева, во все времена была присуща привычка, с настороженностью относиться ко всем приезжим, которых они расценивали как более амбициозных людей, лишённых комплексов в достижении поставленных целей. Провинциалы, в представлении коренных жителей первопрестольной, всегда выглядели более пробивными, но менее культурными и тактичными соотечественниками. Кстати, это привычка, была весьма заразной, поскольку почти каждый провинциал, проживший в столице больше 5 лет, точно также отзывался о новоприбывших покорителях столицы.

Передовые течения

Москвичи всегда были в авангарде всевозможных передовых тенденций и движений, о которых остальные сограждане даже и не подозревали. Столичные оригиналы не боялись проявлять свой бунтарский дух и становиться членами неформальных течений, шокировавших консервативных советских обывателей. Панки, металлисты, рокеры, брейкеры, ньювейры, любера и прочие представители молодёжных субкультур, захлестнули Москву. С точки зрения историка Александра Карафелова, стремление выделиться из толпы, оказаться на острие протестных веяний всегда отличало ищущую своё место под солнцем молодёжь главного города страны.

Московская прописка

С тех пор как в Советском союзе появилась прописка, у москвичей возникла привычка кичиться своим местом регистрации, причём по исследованиям Рустема Вахитова, для этого были вполне реальные основания.

Всё дело в том, что столичный адрес открывал перед его обладателями массу дверей и давал множество привилегий, льгот, прав и доступ к ресурсам.

Прописка позволяла москвичам постоянно пребывать в городе, в то время как иногородние были вынуждены покидать её в течение недели со дня приезда, чтобы не нарушать паспортный режим. Основной целью визитёров на заре СССР была охота за продовольственными и промышленными товарами, свободно лежавшими в витринах столичных магазинов и числившимися дефицитом на периферии.

Московская прописка давала возможность пользоваться многими социальными благами, уровень которых был значительно лучше, чем в провинции, будь то медицинское обслуживание, образование или сервис. Кроме того, лишь её обладатели могли на законных основаниях работать на столичных предприятиях, а как следствие получать более высокую заработную плату, пакет соцгарантий и заветную комнату в общежитии, которая за выслугу лет заменялась квартирой в ведомственном жилье.

Стать обладателем заветной прописки могли рабочие, прибывавшие в город по заводскому лимиту, позже высокомерные москвичи стали презрительно называть их «лимитой». Другим способом был переезд к зарегистрированным в городе ближайшим родственникам или брак с москвичами, не чуравшимися за вознаграждение, размер которого в 1980-х годах доходил до 5000 рублей, вступать в фиктивные отношения.

Непрестижные работы

Историк Владимир Горлов, отмечал пристрастие москвичей не претендовать на непрестижные вакансии рабочих, занятых тяжелым физическим трудом, считая их недостойными их высокого статуса. Уступая как малооплачиваемые, так и энергозатратные профессии провинциалам, они искали влиятельные и чистые должности, а зачастую вовсе предпочитали заработок рантье, сдавая в аренду свободное жильё.

Бег и опоздание

Визитной карточкой москвичей была привычка — бежать, под которой подразумеваются не спортивные занятия для поддержания физической формы, а желание не опоздать куда-либо. Находившиеся в состоянии постоянного стресса они ощущали хронический недостаток времени, поэтому методично запоминали, сколько минут занимает дорога от дома до работы, прокладывали оптимальный маршрут в метро, знали точно, точки платформы, где открывались двери вагона, наиболее близкого к необходимому выходу.

При этом москвичей с трудом можно было назвать людьми пунктуальными, поскольку они всё-таки умудрялись задерживаться и винить в этом внешние обстоятельства.

Эскалатор

Удивление приезжих вызывала привычка спешащих москвичей спускаться или подниматься по движущемуся эскалатору. Зная об этой особенности, служащие метрополитена выработали правило, по которому жители и гости столицы должны были занимать только правую сторону подъёмного механизма. Специально для тех, кто не знал эту норму, звучали слова дежурных контролёров: «Граждане, не стойте слева, не задерживайте людей, проходите». В других метрополитенах страны пассажиры спокойно занимали обе стороны эскалаторов и не торопясь достигали цели.