Секс-дневник: лесбиянка из 19 века вела записи о своих партнершах

Когда тайный дневник Анны был расшифрован, ее родственники ужаснулись.

История мемуаров

В 1867 году состоятельный землевладелец Джон Листер обнаружил в своем доме 24 тома зашифрованных дневников. Шифр состоял из цифр и греческих букв.

Благодаря помощи своего друга, антиквара Артура Баррела, Джон взломал шифр и ужаснулся. В дневниках помимо повседневных историй и рабочих моментов, были описаны лесбийские отношения его родственницы, Анны Листер и ее многочисленных друзей.

В каждой записи Анна Листер делилась историями о своих сексуальных похождениях — кого она целовала и насколько страстными были эти женщины.

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Артур Баррел посоветовал другу уничтожить дневники, однако Джон Листер спрятал их за стеной в бывшей спальне Анны.

Они были обнаружены через несколько лет после смерти хозяина, когда дом стал музеем. Однако до 1988 года записи не были опубликованы.

Жизнь Анны

Девушка родилась в аристократической семье. В школе Анна впервый раз полюбила — девушку звали Элиза Рейн, и спустя 13 лет Анна написала в своем дневнике:

«Эльза самая красивая девушка, которую я когда-либо видела».

Анна ненавидела корсеты и длинные юбки, бальным туфлям предпочитала удобные ботинки — чтобы можно было долго гулять. В какой-то момент она решила носить только черное — Анна считала что этот цвет ей необыкновенно идет.

В дневнике она часто жаловалась на венерические заболевания, которые приходится лечить ртутью.

Анна жила благодаря покровительству своего дяди, который очень ее любил. После своей смерти он завещал свой дом ей, а не ее отцу. Девушка начала свою жизнь в новом доме со своей спутницей — Энн Уокер

Всю свою жизнь Анна провела в поисках и путешествиях. Сейчас она известна как знаменитая альпинистка и мемуаристка. Она умерла в Грузии, в возрасте 49 лет.

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Её дневники содержат более 4 000 000 слов, и около шестой части их посвящено описанию интимных подробностей её романтических и сексуальных отношений с женщинами, размышлениям о сексуальности и гендерном самоопределении.

В 2010 году об Анне был снят фильм «Тайные дневники мисс Энн Листер».