Смерть Адольфа Гитлера: какие есть сомнения

Весной 2000 года в здании Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) проходила выставка экспонатов, связанных с последними днями Третьего рейха. Особое внимание посетителей привлекали останки Адольфа Гитлера и артефакты, связанные с его смертью: пистолет, из которого он, как уверяют, застрелился, сохранившиеся предметы обихода фюрера Германии.

Интерьер небольшой комнатки, где находился этот «гвоздь выставки», был обставлен соответствующими оккультными символами. На потолке — пентаграмма, призванная, вероятно, служить оберегом против магической силы обугленного черепа Гитлера, размещённого под колпаком из пуленепробиваемого стекла точно под центром этой пентаграммы. Таинственный красноватый полумрак комнатки должен был настраивать посетителей на мысль, что все эти меры духовной безопасности предприняты неспроста, и перед нами — действительно останки нацистского фюрера.

Гитлер спасся в Южной Америке

Восьмое десятилетие не прекращают появляться публикации, авторы которых заявляют о том, что напали на послевоенный след Гитлера, тайно скрывшегося из Берлина перед его падением в последних числах апреля 1945 года. Вместо него якобы убили и похоронили его двойника. Этому сюжету посвящены многие книги и кинофильмы. Гитлер после войны, как утверждают, благополучно дожил свой век не то в Бразилии, не то в Парагвае, не то в Чили, а то и вовсе на тайной нацистской базе в Антарктиде.

В январе 2017 года в британской «Дейли мейл» появилось сообщение о том, что тайна судьбы Гитлера наконец-то якобы раскрыта. В последние дни войны он был секретно вывезен из Берлина и переправлен в потайной нацистский лагерь в Аргентине, неподалёку от границы с Бразилией и Парагваем. Тайну раскрыли по документам бывший кадровый сотрудник ЦРУ Боб Бейер (Baer) и офицер спецназа Тим Кеннеди , участвовавший в ликвидации Усамы Бен-Ладена. Утверждалось, что предъявляемые в России останки Гитлера принадлежат какому-то другому лицу. Аргументом выставлялось то, что СССР до сих пор не провёл генетическую экспертизу этих останков и никому не позволяет этого сделать.

Экспертиза французских учёных

На это сообщение оперативно отреагировали российские СМИ. Корреспондент «МК» Ева Меркачева встретилась с руководством Центрального архива ФСБ России и получила доступ к секретным документам. Из них, по её утверждению, а также из заявлений сотрудников ФСБ неопровержимо явствует, что найденные на месте бывшей рейхсканцелярии обугленные останки действительно принадлежат Адольфу Гитлеру и Еве Браун

В марте 2017 года ФСБ России, чтобы положить конец всяким россказням о чудесном спасении Гитлера из осаждённого Берлина, разрешила группе французских учёных во главе с профессором Филиппом Шарлье провести дентологический анализ сохранившейся челюсти Гитлера. Работы велись до июля того же года. Результаты исследования были опубликованы 18 мая 2018 года в No54 «Европейского журнала медицины внутренних болезней».

Учёные утверждают, что не осталось никаких сомнений в том, что данная челюсть действительно принадлежала Адольфу Гитлеру. На каком основании они сделали подобный вывод? Они сравнили челюсть с сохранившимися рентгеновскими снимками зубов фюрера и с документами о сделанных ему зубных протезах и имплантантах и убедились в полном соответствии объекта описанию.

Почему нет генетической экспертизы

Похоже, что последнее исследование способно только породить новые вопросы вместо того, чтобы разрешить старые. Суждение о полной идентичности фрагмента обугленной челюсти искомому оригиналу, основанное лишь на описании этого оригинала, вряд ли может быть признано объективным на все 100%. Настораживает, что так и не была проведена генетическая экспертиза.

Разъяснения работников российских архивов о ненужности проведения такой экспертизы способны возбудить ещё больше подозрений. «Никаких сомнений, что в данном случае речь идёт именно об останках Гитлера, быть не может», — сказал корреспондентам «МК» научный руководитель ГАРФ, доктор исторических наук Сергей Мироненко . «ДНК-экспертизы действительно не было, — подтверждает заместитель начальника Центрального архива ФСБ Николай Иванов , — но… мы готовы показать челюсть Гитлера и прочие вещдоки, подтверждающие его смерть».

Это, конечно, хорошо, но на чём базируется такая уверенность, что это челюсть и вещи именно Гитлера? Аргумент на уровне «а чьё же ещё?», очевидно, никаким доказательством являться не может. И почему бы в таком случае всё-таки не провести экспертизу?

«С точки зрения ФСБ России нет необходимости в проведении этих экспертиз, — говорит историк Олег Матвеев , — всё давно доказано, и сомнений у нас нет». Как нетрудно догадаться, заявления такого рода не рассеивают подозрений. А тезис, будто российские власти намеренно препятствуют ДНК-экспертизе предполагаемых останков Гитлера, этим самым только подтверждается.

Челюсть и череп принадлежат разным людям

Ситуацию ещё больше запутывает демонстрация якобы крышки черепа Гитлера с выходным пулевым отверстием, но без входного. Согласно первой официальной советской версии, Гитлер покончил с собой, приняв ампулу с ядом, и вслед за этим, для большей верности, выстрели себе в рот. Версия сомнительна уже потому, что, если яд был быстродействующим, вряд ли фюрер успел бы ещё и застрелить себя. Притом экспертиза челюсти не обнаружила признаков выстрела в рот.

Итак, если челюсть — действительно челюсть Гитлера, то череп принадлежит не ему, а другому лицу? Вполне возможно. Это-то как раз и могла бы, прежде всего, установить или опровергнуть генетическая экспертиза, если бы она проводилась. Что череп (а он был найден лишь в 1946 году, и не в здании рейхсканцелярии, а во дворе) мог принадлежать какому-то иному лицу, ранее уже писалось. Но тогда, значит, тот коронный экспонат выставки, про которую говорилось в начале статьи, был заведомым фейком, как это сейчас называется?

Итак, в разгадке тайны смерти Гитлера вопросов по-прежнему больше, чем ответов.