Самые быстрые люди планеты 

Джерри Микулек считается самым быстрым стрелком. Он стреляет из разных видов оружия, но рекорды он установил, стреляя из револьвера. Например, всего за 1,06 секунды он выстрелил из револьвера 8 раз по 4 мишеням (по 2 раза в каждую)! А за 1 секунду Джерри сумел выстрелить 8 раз в одну мишень. Так что его без сомнений можно назвать асом стрельбы. А какие ещё люди установили рекорды скорости?
1. Ханс Клок — самый быстрый в мире фокусник. Он проворачивает трюки с такой скоростью, что за ними сложно уследить. Личный рекорд Клока — 15 трюков за 5 минут. Конечно, огромную помощь оказывают Хансу его ловкие ассистентки, однако без самого иллюзиониста ничего не получилось бы.
2. Кенити Ито — рекордсмен по бегу на четвереньках. Конечно, с гепардом Кенити не сравнится, но бегает на четырёх конечностях он быстрее всех людей планеты: 100 метров он пробегает за 18,5 секунды.
3. Хлоя Брюс — самая быстрая в мире женщина. Спортсменка и актриса занимается по танг су до — экстремальным боевым искусством. Она установила рекорд, сделав в течение минуты 210 ударов ногой.
Смотрите ролик и узнайте о том, кто быстрее всех в мире собирает кубик Рубика, щёлкает пальцами и бегает.