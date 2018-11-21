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Самые быстрые люди планеты
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Самые быстрые люди планеты 

Рамблер 3 часа назад
Джерри Микулек считается самым быстрым стрелком. Он стреляет из разных видов оружия, но рекорды он установил, стреляя из револьвера. Например, всего за 1,06 секунды он выстрелил из револьвера 8 раз по 4 мишеням (по 2 раза в каждую)! А за 1 секунду Джерри сумел выстрелить 8 раз в одну мишень. Так что его без сомнений можно назвать асом стрельбы. А какие ещё люди установили рекорды скорости?
1. Ханс Клок — самый быстрый в мире фокусник. Он проворачивает трюки с такой скоростью, что за ними сложно уследить. Личный рекорд Клока — 15 трюков за 5 минут. Конечно, огромную помощь оказывают Хансу его ловкие ассистентки, однако без самого иллюзиониста ничего не получилось бы.
2. Кенити Ито — рекордсмен по бегу на четвереньках. Конечно, с гепардом Кенити не сравнится, но бегает на четырёх конечностях он быстрее всех людей планеты: 100 метров он пробегает за 18,5 секунды.
3. Хлоя Брюс — самая быстрая в мире женщина. Спортсменка и актриса занимается по танг су до — экстремальным боевым искусством. Она установила рекорд, сделав в течение минуты 210 ударов ногой.
Смотрите ролик и узнайте о том, кто быстрее всех в мире собирает кубик Рубика, щёлкает пальцами и бегает.
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