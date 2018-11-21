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Профессии, вызывающие зависть 

Рамблер 5 часов назад
Если вы с тоской вспоминаете о своей работе и ежедневно заставляете себя отправляться в офис, то задумайтесь о смене работы. Возможно, вам подойдёт одно из этих занятий, которые смело можно назвать работой мечты.
1. Фуд-стилист. Такой человек отвечает за то, чтобы в рекламном ролике, на плакате в супермаркете или на странице глянцевого журнала еды выглядела невероятно привлекательной. Быть фуд-стилистом непросто, иногда на подготовку блюда для съёмки уходят часы, зато услуги таких специалистов очень востребованы и отлично оплачиваются.
2. Тестировщик кроватей. Эта работа идеальна для любителей поспать. Некоторые отели нанимают людей, которые просто спят на кроватях, установленных в номерах, а потом сообщают об ощущениях. Главное требование к кандидатам — умение быстро заснуть. Можно попробовать устроиться и в научные институты, где изучают процессы, процессы, происходящие в организме человека во время сна. Там от претендентов тоже требуется умение спать в любой ситуации.
3. Критик барбекю. Истинные мясоеды наверняка выстроятся в очередь, чтобы занять должность критика. В его задачи входит посещать рестораны, дегустировать мясо, а потом писать отчёты для журналов.
Смотрите видео и выберите занятие по душе.
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