Почему для Достоевского все время грели самовар

Фёдор Михайлович Достоевский — классик русской литературы, который оказал серьёзное влияние и на мировую литературу. Его произведения многократно экранизировались и переносились на театральную сцену, и сегодня он неизменно числится в списке самых читаемых в мире авторов. Кажется, что мы знаем о Достоевском всё, но вот кое-какие факты из его биографии, которые вы точно не знали.

1. Сейчас романы Достоевского признаны шедеврами, но при жизни ему приходилось довольствоваться малым. Так, за лист он получал 150 рублей, тогда как Тургенев — не менее 500.

2. Фёдор Михайлович был игроком, а роман «Игрок» основан на событиях его собственной жизни. Незадолго до написания романа писатель проигрался в рулетку, поэтому ему срочно требовались деньги. Чтобы восполнить брешь в бюджете, он и создал «Игрока». На это ушло три недели.

3. В доме Достоевского самовар всегда держали горячим. Дело в том, что писатель обожал горячий крепкий чай и не мог без него работать.

4. Достоевский обожал Пушкина и многие его произведения знал наизусть.

Смотрите ролик и узнайте ещё больше фактов о Фёдоре Михайловиче Достоевском.