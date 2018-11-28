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Названа самая популярная порода кошек у россиян 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
По данным Ассамблеи профессиональных клубов любителей кошек, самой популярной породой у россиян в этом году стала священная бирма.
"Самая популярная, конечно, — священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда", — рассказали агентству городских новостей "Москва" представители организации.
Порода мейн-кун оказалась на втором месте по популярности. На третей строчке расположились шотландские вислоухие кошки. Замыкают этот список канадские сфинксы.
Участники клуба отмечают, что спрос на породу зависит от того, насколько активно заводчики рассказывают общественности про своих питомцев.
Существует легенда о происхождении священной бирмы. Она гласит, что белые длинношерстные кошки охраняли буддийский храм, в котором находилось статуя богини с синими глазами. У старейшего монарха был белый кот по имени Синх. Когда монах пал в бою у ног статуи богини, Синх взобрался к нему на голову, и с ним произошло нечто необычное. Глаза кота стали сапфирово-синие, а шерсть озолотилась. Через какое-то время у всех кошек, живущих в храме, появился такой окрас.
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АГН "Москва" , Люди
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