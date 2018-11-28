Причуды известных личностей

Вам хоть раз казалось, что кто-то из вашего окружения имеет небольшие странности? У многих людей есть особые пристрастия, которые другие считают необъяснимыми причудами. Даже у знаменитых людей, вошедших в историю, были свои маленькие странности, вызывавшие недоумение у современников.

1. Писатель Эдгар По считается основоположником детективного жанра. Его произведения отличаются мрачноватой атмосферой. Возможно, По в своих повестях пытался передать собственный страх перед темнотой, который преследовал его с детства.

2. Марк Твен известен остроумными шутками, а его меткие афоризмы активно цитируют и сегодня. Однако его родственники и друзья считали, что Твен шутит не всегда по делу и находили высказывания Марка надоедливыми и раздражающими.

3. Французский классик Оноре де Бальзак не мог работать при свете дня, поэтому писал исключительно ночью. Если же он не успевал доделать работу до утра, то просто закрывал шторы и переводил стрелки часов, чтобы создать ощущение, что ночь продолжается.

4. Адольф Гитлер имел пристрастие к ладоням людей и обожал их рассматривать. У него даже был альбом с изображениями различных ладоней.