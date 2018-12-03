Впечатления белорусского парня от жизни на Канарах

В цикле «Наши за границей» белорусский портал рассказывает о белорусах, которые перебрались за лучшей долей в дальние страны. Наш сегодняшний герой, айтишник Артем, в декабре прошлого года решил сбежать от кризиса и неопределенности — купил билет на Тенерифе и с €200 в кармане покинул страну. О ценах, жилье, нюансах легализации на Канарских островах — его рассказ.

«Кризис, холод, тоска…»

1. Я IT-разработчик-фрилансер. В декабре посмотрел, что происходит вокруг. Кризис, холод, тоска… Решил: зачем мне это? И улетел на Канары.

2. Почему именно Канарские острова? Потому что здесь круглый год лето. Температура от 19 до 25 градусов тепла. Ходишь по улице в шортах и майке. Можно нарвать апельсинов, бананов. Вот недавно шли в горы, сорвали помидоров черри прямо на улице. Круто же!

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3. Многие считают, что зимовать лучше в Таиланде, других странах Юго-Восточной Азии, но для программистов-фрилансеров Канарские острова подходят, мне кажется, больше. Вопрос в бизнес-климате. Здесь нет проблем с переводами, легко подключить PayPal , все работает без сбоев. Ну и никаких муссонов! Я живу в Коста-Адехе. За все время, что я здесь, один раз дождик слегка моросил.

Подготовка к поездке

4. Никакой особой подготовки не было. Забронировал авиабилеты из Польши. Автобусом за 200 с копейками тысяч доехал из Бреста до Варшавы. За 26 злотых добрался до аэропорта Модлин. Билет на Тенерифе обошелся в $53.

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По сути, все было так: проснулся, взял барсетку, ноутбук, куртку, пару штанов, двое трусов, ботинки и улетел в рай.

Острова

5. Первые впечатления: ты выходишь из самолета, а все улыбаются! И тебе хочется улыбаться. Люди здороваются в отелях. Продавцы и охранники приветствуют в магазинах. Здесь не хочется ни грустить, ни депрессировать.

Канары — острова вечной весны. Если бы не было календаря, то в днях можно было бы запутаться. Все благодаря климату. Температура всегда одинаковая, не бывает холода или адской жары — всегда идеально. Температура воды тоже практически не меняется.

Канарцы много трудиться не любят. Магазины и банки открыты до 14:00, потом начинается сиеста, а по воскресеньям вообще ничего не работает, у всех выходной. Но, конечно же, это не касается туристической зоны. Большинство магазинчиков при отелях с ценами для туристов, которые в два-три раза выше, открыты круглосуточно.

Жилье

6. На Тенерифе, как и на всех курортах, есть кастовое распределение: туристы и не туристы. Если ты приезжаешь как турист, то дешевое жилье найти очень сложно. Первые пару дней мы с девушкой тусовались в полуподвальном помещении. Ходили по окрестностям, приценивались и нашли себе долгосрочный вариант. «Долгосрочка» начинается от шести месяцев, и ценник абсолютно гуманный.

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7. За односпальные апартаменты мы платили €550 в месяц на двоих. Сейчас снимаем студию за €450.

8. Но есть варианты и по €250. Вполне приличные, не какие-нибудь халупы. Кстати, я завел группу в соцсети «ВКонтакте», помогаю землякам и вообще русскоязычным находить здесь жилье. Это как подработка.

9. Мы поселились в курортном районе, можно ходить пешком и не тратиться на транспорт. Автобусы ходят хорошо, билеты — от €1,45 и выше в зависимости от расстояния.

10. Что касается продуктов в магазинах, то по некоторым позициям белорусский ценник можно разделить на два, а то и на три. Честно! Если в Минске килограмм свинины стоит €9, то здесь можно за €3 купить. Бананы — 60 евроцентов за кило. Куриные бедрышки — €1,5 за килограмм. Полтора литра сангрии — €1. И это цены курортного городка. Ездили на север, в маленькие деревушки — там еще дешевле.

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11. Куриные бедра

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13. Бекон

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15. В декабре мы собирали чеки и подсчитали, что раз в три дня тратим на еду €20, делая покупки в магазине и ни в чем себе не отказывая. В неделю выходит примерно €50. В кафешках средний чек — €15 на двоих, но порции огромные.

16. В общем, жить можно. А иногда при желании реально бесплатно пообедать в сетевых отелях за шведским столом. Если знать места!

Интернет тут дорогой: примерно €20 в неделю за пользование 3G-модемом. Но опять-таки дорого, если ты турист. Как только получаешь NIЕ (что-то вроде учетного номера налогоплательщика, чем я сразу же и занялся по прилете), можно подключить ADSL за €30 в месяц. Безлимитка, 10 мегабит. Вполне нормально.

Цены на недвижимость приятные. В курортном районе можно купить односпальные апартаменты за €40 тыс. Если ближе к побережью, в радиусе 1,5 км от океана, то цена будет €80–100 тыс. За €120 тыс. хозяин продает апартаменты с отличным видом из окна — в таких я жил. До океана три минуты ходьбы. Что ты купишь в Минске за такие деньги? Трехкомнатную квартиру, и то не в центре. Машину — какой-нибудь «гольфик» — можно взять за €2–3 тыс. Для острова вполне достаточно.

Развлечения

17. На острове огромное количество интересных мест, всегда можно придумать занятие по душе, причем практически бесплатно. Например, взять немного провизии и сходить в горы, исследуя попадающиеся на пути пещеры. Или понырять-поохотиться на морских ежей, а потом разделать их и покушать настоящей свежей икры. На волнорезах можно наловить крабов. Или сделать самодельный гарпун и нелегально порыбачить. Как таковая рыбалка запрещена, если у тебя нет разрешения, поэтому приходится выкручиваться.

20. Дважды мы катались вокруг острова по горному серпантину. Первый раз ездили в провинцию Икод-де-лос-Винос, где делают местное вино «Мальвазия» и находится самое старое на острове драконовое дерево, которому предположительно около 2,5–3 тыс. лет. Там есть Parque del Drago. Стоимость входа — около €5, но мы пробрались бесплатно, есть и обходные пути. Заглянули также в национальный парк Тейде.

21. Вулкан Тейде — основная местная достопримечательность, самая высокая точка Испании — 3718 метров. Вокруг него поистине марсианские пейзажи!

23. На прошлой неделе мы забрели на банановую плантацию, покушали бананов. Причем плантация ничем не огорожена, доступ открыт. Всего на острове четыре вида бананов, урожай каждого вида собирают по четыре раза в год, все это идет на экспорт.

24. Есть здесь и ночные клубы. Самый известный называется Papagayo. По четвергам там устраивают вечеринки для русских. Есть возможность познакомиться с новыми нужными людьми. В целом остров кишит различными развлечениями: аквапарк Siam Park, Loro Parque, где можно посмотреть шоу касаток, дельфинов и морских котиков, а еще более чем на 300 видов попугаев. Есть пеший маршрут «Ущелье дьявола», в конце которого водопад. Есть и скалы Лос-Гигантес рядом с самым красивым на острове пляжем из черного песка. Можно съездить на соседние острова Гомеру и Лансароте — очень интересные экскурсии. На Тенерифе очень популярен параглайдинг: разбегаешься с горы и летишь на параплане, осматривая остров с высоты птичьего полета. Есть и пирамиды Гуимар, особенно интересные любителям археологии. Monkey Park, страусиная ферма, долина бабочек — скучать не приходится, еще очень много всего нужно посмотреть…

Заработок

25. Зарабатываю я в основном «удаленками». Подработка на местности проблематична. Есть сфера обслуживания, можно убирать апартаменты и продавать буклеты с экскурсиями. Но желательно знание английского и испанского, а работать на испанцев официально нельзя, берут только местных. Мне повезло, нашел по знакомству работу няней для русских за €7 в час.

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Сейчас доучиваю английский, думаю пойти в испанскую школу и учить испанский. Это недорого, €45 в неделю. В целом денег пока хватает. Думаю открыть сайт по недвижимости, что-то вроде Booking.com, ориентированный на русскоговорящих. Есть и другие планы.

Легализация и риск

— У меня обычная туристическая испанская виза на три месяца. Получал в Минске. Пока задумка такая: остаюсь здесь на три года и получаю статус резидента. Канары — отдельная экономическая зона, если ты проживаешь здесь три года, то можешь автоматом получить вид на жительство.

— Планируете жить нелегалом? Будете рисковать?

— Милиционеров я ни разу не видел. А вообще, здесь много русских, которые так жили, живут и будут жить. Некоторые уже получили статус резидента. Главное — иметь идентификационный номер. Получить NIE для незнающих довольно сложно, но мне здесь помогли. И я теперь помогаю землякам. Раз у тебя есть номер, ты можешь завести банковскую карту, покупать недвижимость, машину и тому подобное.

26. А риск… Кто не рискует — сами знаете. Ребята летают между островами и материком, говорят, что на визы никто не смотрит. Я еще не пробовал, но, думаю, все будет нормально. Не пропаду!