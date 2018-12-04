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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на Youtube 

РИА Новости + ещё 22 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Лидером стал семилетний мальчик Райан, который вместе с родителями ведет канал Ryan Toys Review, где выкладываются обзоры различных игрушек. На канал юного влогера подписаны 17,3 миллиона человек, благодаря которым его видео собрали 26 миллиардов просмотров. За год канал принес семье Райана 22 миллиона долларов.
На второй строчке расположился Джейк Пол. У него свыше 17 миллионов подписчиков, которые регулярно смотреть его различные музыкальные и комедийные видео. Его годовой заработок составил 21,5 миллиона долларов.
Третье место досталось команде Dude Perfect. Пятеро друзей заработали за год 20 миллионов долларов благодаря видео с трюками с использованием различных подручных предметов — от спортивного инвентаря до бутылки с водой. У канала почти 37 миллионов подписчиков.
Дэниел Миддлтон, который в прошлом году возглавил список, опустился на четвертую строчку рейтинга. Британский геймер ведет канал DanTDM и специализируется на игре Minecraft, однако публикует и обзоры других видеоигр. У него 20,7 миллиона подписчиков, а за год ему удалось заработать 18 миллионов долларов.
На пятом месте расположился американский стилист, модель и музыкант Джеффри Стар. Популярность пришла к нему еще на плафторме MySpace. На его канал, который за год принес ему 18 миллионов долларов, подписано 11,4 человек.
В десятку также вошли каналы Markiplier, Vanoss Gaming, Jacksepticeye, PewDiePie и Logan Paul.
При составлении рейтинга Forbes учитывал заработок блогеров с первого июня 2017 года по первое июня 2018 года. Суммы приводятся без вычета налогов.
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Forbes , Люди , В мире , Общество , Экономика
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