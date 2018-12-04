Куда исчезла итальянская звезда 80-х Сабрина, исполнившая знаменитый хит «Boys»

Впрочем, тогда — в эпоху перестройки — в нашей стране стали разрешать и даже поощрять многое из того, что еще недавно было под запретом. Вот и итальянская певица Сабрина попала, что называется, «в струю» со своими супероткровенными нарядами и незамысловатыми ритмичными песенками, под которые отплясывали на дискотеках советские мальчики и девочки.

Покровительство Сильвио Берлускони

Несмотря на годы, Сабрина Салерно и сегодня такая же привлекательная и яркая.

Хорошенькая девочка и не думала о том, чтобы становиться певицей, ее больше привлекала карьера модели. Когда Сабрине Деборе Салерно исполнилось 15 лет, она стала участницей своего первого конкурса красоты, а уже спустя 2 года была названа самой красивой по итогам конкурса «Мисс Лигурия».

Так получилось, что в жюри находился Сильвио Берлускони — еще не премьер-министр, но уже влиятельный медиамагнат. Он заинтересовался юной красавицей и предложил ей работу ведущей на его телеканале. Впечатленный внешностью и артистичностью девушки, Берлускони нанял для девушки знаменитого в Италии продюсера — Клаудио Чеккетто.

Подруга, но не любовница!

Немедленно в Италии зашептались: конечно, сексуальная юная красотка — любовница Берлускони, а как иначе? Сама же Сабрина с возмущением отвергала подобные слухи тогда и отвергает сейчас, утверждая, что влиятельный итальянец и она были просто друзьями. Берлускони, будучи продюсером нескольких ТВ-каналов, постоянно опекал Сабрину, помогая ей делать карьеру ведущей и певицы.

В 1987 году широкое распространение получила первая песня в исполнении Сабрины — «Sexy Girl», следом вышел второй сингл — «Boys». И тогда на нее обрушилась мировая популярность, о ней заговорили во всех странах. Этой славе не помешали довольно скромные вокальные данные Сабрины, — ведь не это было главным в ее хитах…

Главная итальянка Советского Союза

В разгар перестройки песни Сабрины услышали и в СССР. А главное — увидели! Несмотря на жгучую откровенность (для того времени, конечно), клип «Бойз» показывали по центральному телевидению во многих передачах, в том числе — и в «Утренней почте». Итальянская звезда мгновенная стала суперпопулярной в нашей стране: неизбалованные слушатели покупали пластинки с ее песнями с многократной переплатой у спекулянтов.

А когда в 1989 году певица прилетела в Москву, ее концерт прошел с полным аншлагом — билеты были раскуплены задолго до назначенной даты. На Сандру посещение Москвы произвело колоссальное впечатление: она не могла поверить, что гуляет по Красной площади и любуется Кремлем в стране, о которой как раз тогда говорил весь мир. Была зима, шел снег, и 19-летней итальянке показалось, что она попала в настоящую русскую сказку.

На москвичей Сабрина тоже произвела неизгладимое впечатление, особенно — ее откровенные наряды. Советские девушки тут же обзавелись такими же, как у певицы, джинсовыми коротенькими шортами с небрежно обрезанными рваными краями, — они даже получили название «сабринки».

Позднее замужество

Без сомнения, внешние данные Сабрины всегда собирали вокруг нее толпы поклонников-мужчин. Однако замуж певица вышла довольно поздно — в 36 лет за Энрико Монти — известного в Италии продюсера. Впрочем, к тому времени она уже 10 лет жила с ним в гражданском браке, уведя от законной супруги. Энрико Монти считался одним из самых богатых итальянцев, он владел множеством фабрик и отелей.

Через некоторое время у Сабрины и ее мужа — «владельца заводов, газет, пароходов» — родился сын. А со сцены она исчезла еще раньше — в 1999 году. К тому времени в свет вышли 8 альбомов Сабрины, неизменно принимавшиеся слушателями «на ура». Тем неожиданнее для поклонников стало исчезновение любимицы, которая перестала не только петь, но даже появляться на ТВ.

Поговаривали о болезнях, о ревнивом муже, а все оказалось очень просто: Сабрина устала от шумной славы и решила посвятить себя семье, а потом, когда у нее родился сын, она и вовсе забыла о поклонниках и нарядах, ведь отныне вся вселенная для нее сосредоточилась в ребенке.

Новый виток творчества

И только спустя 9 лет, в 2008 году, Сабрине захотелось снова попробовать на вкус былую славу. Она выпустила новый альбом, начала давать концерты, но ее имя к тому времени уже прочно ассоциировалось с «ретро» — о ней говорили, как о певице 80-х, и изменить этот статус оказалось невозможным.

Зато в России ее второй всплеск популярности оказался довольно заметным: даже сейчас, когда певице уже 50, она остается для наших зрителей секс-дивой из Италии, и на сборные ретро-концерты с ее участием с удовольствием приходят те, кто не мог отвести от Сабрины взгляд еще в 80-е. В России ее нередко приглашают спеть на корпоративных и частных вечеринках.

Впрочем, основную часть ее доходов составляют вовсе не выступления — они, скорее, для удовольствия. Сабрина — владелица сети ресторанов в Италии, она выпускает собственную линию модной одежды и активно снимается в рекламе на итальянском ТВ.