Выжила в авиакатастрофе и получила 75 рублей

Выжила в авиакатастрофе и получила 75 советских рублей

Лариса Савицкая провела 8 минут в свободном падении с высоты 5200 метров и смогла выжить.

Катастрофа произошла 24 августа 1981 года. В тот день Лариса Савицкая вместе со своим мужем возвращалась из свадебного путешествия. Они летели на АН-24РВ из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Самолет был полупустой, поэтому молодожены пересели из середины в хвостовую часть салона.

Пассажирский самолет столкнулся с дальним бомбардировщиком Ту-16К. Главной причиной назвали несогласованность действий диспетчеров. Экипаж пассажирского судна не сообщил о том, что отклонился от заданного курса, а экипаж бомбардировщика оповестил диспетчеров о том, что занял высоту, на две минуты позже, чем это произошло на самом деле. Столкновения было неизбежным.

В этот момент Лариса спала, проснулась она от удара и жуткого холода, температура резко опустилась до минус 30 градусов. Самолет начал разваливаться на части, Ларису выбросило в проход, но она все-таки смогла перебраться в кресло. Часть самолета, на которой оказалась девушка, спланировала на березовую рощу. Это смягчило удар, несколько часов Лариса провела без сознания.

Первое, что она увидела, когда очнулась, — тело ее погибшего мужа. У Ларисы были сломаны ребра и рука, выбиты почти все зубы и травмирован позвоночник в пяти местах. Но она смогла соорудить себе убежище от непрекращающегося дождя и дождаться помощи. Ее нашли два дня спустя, и спасатели сначала приняли ее за геолога, так как недалеко от места трагедии находился лагерь. Позже Лариса узнала, что для нее уже приготовили могилу, как и для остальных 38 погибших.

Несмотря на полученные травмы, Лариса Савицкая не смогла оформить инвалидность, ни одна из ее травм не была настолько серьезной, а по совокупности в те времена инвалидность не давали. В качестве компенсации физического ущерба, по закону, она получила 75 рублей. За погибших в те времена выплачивали 300 рублей.

Позже Ларису Савицкую внесли в российскую Книгу рекордов Гиннеса как человека, выжившего после падения с высоты 5200 метров и получившего минимальную компенсацию.

В 1986 году у Ларисы родился сын Гоша, после декрета она работала учителем, но когда ребенок заболел, она бралась за любую работу: перепечатывала тексты, торговала книгами, после перестройки занималась перепродажей обуви. Затем Лариса нашла работу в представительстве "Боржоми" и работала там, пока ее не парализовало. Тем не менее она смогла восстановиться и вновь найти работу, на этот раз в риелторской конторе. Не стало Ларисы в 2013 году, ей было всего 52 года.