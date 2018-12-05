Могла ли выжить Жанна Д’Арк

30 мая 1431 года погибла на костре Жанна Д’Арк. Формально девушку обвинили в ереси, но фактически англичане казнили 19-летнюю девушку за военные успехи в Столетней войне между Англией и Францией. Однако эта трагическая история имела любопытное продолжение. Спустя пять лет в Лотарингии объявилась молодая француженка по имени Клод, которая искала братьев Жанны. Когда она встретилась с мужчинами, те обомлели, поскольку выглядела Клод точь-в-точь, как их казнённая сестра. Девушка призналась, что на и есть Орлеанская дева, и братья после распросов признали её сестрой. Об этом загадочном появлении французской героини есть даже запись в летописи. Там же есть и рассказы о том, как бывший сподвижники Жанны пытались разоблачать самозванку, но, лишь увидев девушку, тоже признавали в ней предводительницу. Уличить во лжи девушку не удавалось никому: она рассказывала правдивые факты из детства и юности. Единственное, о чём предпочитала умалчивала девушка, — сожжение. Когда речь доходила до казни, она говорила загадками и не давала прямых пояснений.

Узнайте из ролика, действительно ли самозванка была Орлеанской девой или же это грандиозная мистификация.