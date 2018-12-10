Занятия, которые будут хорошо оплачиваться завтра

В мире существуют тысячи профессий, но далеко не все приносят большой доход. Если вы задумались о смене работы или выбираете занятия для ребёнка, то присмотритесь к этим вариантам, которые точно не оставят без денег.

1. Анестезиолог. Профессия врача подразумевает высочайшую степень ответственности, и анестезиологи — не исключение. В ходе хирургического вмешательства анестезиолог следит за состоянием пациента и именно он должен будет принять решение, если что-то пойдёт не так. В США с семидесятых годов число анестезиологов выросло вдвое, что незамедлило сказаться на увеличении процента успешных операций.

2. Нанотехнолог. Роботы всё активнее входят в жизнь, сегодня они используются и на производстве, и в медицине, и в строительстве, и в быту. Специалисты, работающие в этой сфере, на многие годы вперёд будут обеспечены работой, да и зарплаты работодатели готовы платить им высокие.

3. Эколог. Об проблемах загрязнения окружающей среды заговорили несколько десятков лет назад, и сейчас проблема остра как никогда. На каждом производстве необходим специалист, который будет оценивать экологические риски и давать рекомендации по их снижению.

Архитекторы и дизайнеры, психологи и юристы, пилот и маркетолог — это специалисты всегда найдут работу с хорошей зарплатой. Смотрите видео и узнайте больше о других высокооплачиваемых профессиях.