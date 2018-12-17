Известные люди, существование которых не доказано

Даже далёкие от истории люди слышали о легендарном короле Артуре, главном кельтском герое. Его образ запечатлён и в книгах, и в фильмах. Он жил в 5-6 веках и был вождём бриттов, воевавших с саксами. Преданиями о короле Артуре изобилуют английские эпосы, но вот учёные сильно сомневаются, что он действительно существовал. Историки предлагают несколько кандидатур, которые могли бы стать прототипом героя, но пока единого мнения на этот счёт не существует.

Король Артур — не первый персонаж, к которому историки относятся скептически. Удивительно, но факт жизни некоторых известных личностей, о которых мы говорим как о реальных людях, не доказан. В числе таких людей Уильям Шекспир

Споры по поводу существования крупнейшего британского драматурга идут не одно столетие. Некоторые специалисты убеждены, что Шекспир — это всего лишь псевдоним, другие же уверены, что это вообще группа авторов, а не один человек. В пользу этой версии свидетельствует богатый словарный запас автора классических пьес. Любопытно, что современники Шекспира никогда не называли его гениальным автором и даже не считали его образованным.

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