Люди, выжившие на необитаемых островах

В 1719 году вышел роман английского писателя Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», повествующий о моряке, попавшем на необитаемый остров. С тех пор сюжет полюбился и литераторам, и киношникам, да и жизнь регулярно подбрасывает нам истории о выживших на необитаемых островах людях. Например, этих.

1. Александр Селькирк, провёл на необитаемом острове четыре с половиной года (1704-1709). Шотландец, служивший на судне «Сэнк пор», отличался скандальным нравом и резкостью. Во время стоянки у острова возле берегов Чили команда, измученная Селькирком, высадила его, снабдив ружьём, одеялом и подзорной трубой. Моряк построил хижину из листьев, научился добывать огонь, охотился на диких коз. Забрали Селькирка с острова моряки, после чего он продолжил плавать на судах. Именно Александр стал прообразом Робинзона в романе Дефо.

2. Сергей Лисицын, провёл на необитаемом острове 7 месяцев (1847 год). Сергей тоже не отличался доброжелательностью, за что и поплатился. Он отправился на корабле в Северную Америку, но вёл себя так развязно, что члены команды решили от него избавиться. Они высадили его на острове, дав на прощанье пистолеты, спички, запас еды и одежды. Но если Селькирку пришлось выживать в тёплом тропическом климате, Лисицын остался в северной части Тихого океана, где было куда холоднее. Спустя семь месяцев военный корабль забрал Лисицына.

Смотрите видео и узнайте о других людях, которым пришлось выживать в одиночестве.