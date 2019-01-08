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Герой, который молчал о подвиге полвека 

Рамблер 9 часов назад
Николас Уинтон появился на свет в 1909 году. Родители мальчика жили в Германии, но незадолго до появления наследника перебрались в Великобританию. Николас вырос, получил образование, работал в банке. В 1938 году он отправился к приятелю в Чехию, чтобы отпраздновать Рождество. В то время в Европе уже вовсю бушевал фашизм, а товарищ Николаса помогал местным евреям избежать санкций. Уинтон присоединился к этой работе. Он не стал возвращаться домой, а остался в Праге, где создал организацию, тайно переправлявшую детей-евреев в Великобританию. Для этого ему пришлось договариваться с властями Нидерландов, через территорию которых детей вывозили. А в Великобритании детям искали новые семьи, этим активно занималась мать Уинтона. С началом Второй мировой войны Николас Уинтон всё-таки вернулся домой и устроился в Красный крест. После он служил в военно-воздушных силах страны, а в 1954 году вышел в отставку. О своей работе по спасению детей мужчина никому не рассказывал.
В 1988 году супруга Николаса нашла записную книжку, куда были вписаны имена спасённых детей. Она разослала письма, и 80 человек ответили на них. Женщина рассказала эту историю телевизионщикам, которые пригласили Николаса Уинтона на шоу, подготовив ему сюрприз: сначала ведущая рассказала, как мужчина спасал детей, а потом попросила встать всех, кто выжил благодаря ему.
Скончался скромный герой Николас Уинтон в 2015 году в возрасте 106 лет.
Комментарии
Люди , Видео , Международный комитет Красного Креста
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