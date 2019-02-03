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5 музыкантов, погибших на сцене 

Рамблер 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Жизни талантливых музыкантов обрываются в довольно молодом возрасте, и это неудивительно, ведь они без остатка отдаются публике, во время туров живут в тяжелых условиях, а также часто проводят вечера в компании алкоголя и наркотиков. Но некоторые музыканты умирают не в одиночестве, и даже не в кругу друзей или родственников, а под взглядами тысяч напуганных поклонников.

Девон Клиффорд

Барабанщик дэнс-панк группы You Say Party! We Say Die! Девон Клиффорд потерял сознание в 2010 году на сцене в родном городе Ванкувере. Через два дня парень умирает от кровоизлияния в мозг. Участникам группы не смогли найти замену талантливому коллеге, используя на концертах драм-машину.

Лесли Харви

POLYDOR RECORDS
Найти подходящего кандидата на место своего гитариста не получилось и у ребят из шотландского бэнда Stone The Crows. В 1972 году популярность молодой группы набирала обороты с каждым днем, но все оборвалось во время саундчека, когда Харви прикоснулся влажными руками к микрофону и погиб от удара током.

Джонни «Гитара» Уотсон

С жизнью на сцене попрощался и эксцентричный исполнитель Джонни Уотсон, который наложил отпечаток на будущее массовой культуры. Джонни умер во время исполнения гитарного соло в композиции «Ain't that a bitch». Инфаркт миокарда унес жизнь музыканта в 61 год.

Даррелл Лэнс Эбботт

Одного из самых влиятельных гитаристов и основателя метал-группы Pantera в ходе концерта его проекта Damageplan застрелил душевнобольной Натан Гейл. Парень был уверен, что участники группы читают его мысли и высмеивают их через свои песни. Он «всадил» в Эбботта 5 пуль. Даррелл умер мгновенно.

Андрей «Дюша» Романов

WIKIPEDIA
Один из первых участников группы «Аквариум» и основатель группы «Трилистник» попрощался с жизнью на сцене в 2000 году во время концерта с Николаем Рубановым. На глазах у зрителей жизнь Романова «забрала» острая коронарная недостаточность.
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Люди , Николай Рубанов
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