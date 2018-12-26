Что случилось с рок-группами 90-х и 2000-х

Что случилось с культовыми рок-группами 90-х и 2000-х

Братья Самойловы из «Агаты Кристи» не просто прекратили совместные выступления, а рассорились до вражды. И не только они. Почему некоторые любимые коллективы распались на вершине славы? Как они выглядят и чем занимаются теперь?

​Anews вспоминает золотые годы групп, чьи песни и клипы обрели культовый статус, и разбирается, куда они «пропали» потом.

«Агата Кристи»

Целое поколение российской молодежи выросло на песнях этой группы. Ее фронтмены Вадим и Глеб Самойловы внешне были как близнецы, хотя между ними 6 лет разницы. Но после стадионной популярности и 20 с лишним лет творчества коллектив распался, а братья стали врагами. Что же произошло?

Как ни грустно, двух родных людей развела политика — как и многих на просторах бывшего СССР, кого раньше связывали родство или дружба. У Самойловых давно были разные взгляды, хотя в 90-е оба участвовали в предвыборном туре за Ельцина «Голосуй или проиграешь», в позже по инициативе Вадима поддержали Союз правых сил.

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В начале нулевых, уже при Путине, старший Вадим подружился с Владиславом Сурковым , в то время замруководителя администрации президента , которого называли «серым кардиналом Кремля». Сурков вообще тяготел к музыкально-литературному творчеству и активно контактировал с рок-музыкантами, а с Вадимом записал два альбома под названием «Полуострова».

Младший Глеб в то же время ударился в радикализм и категорически не принимал ничего, что исходит от власти или связано с ней, не допускал никаких форм сотрудничества.

Со временем трещина только углублялась. Вадим с другими рокерами ходил на встречи с Сурковым и Медведевым, был доверенным лицом Путина. Глеб эти встречи игнорировал и участвовал в протестном движении. Когда старший ехал с концертами в Донецк и Луганск, младший выступал в Киеве, хотя говорил, что ему «противны и та, и другая сторона», поскольку обе ведут «грязную, замешанную на крови геополитику».

В 2015-м братья объединились ради двух ностальгических концертов в Питере и Москве. А после между ними начались еще и финансовые склоки. Глеб заявил, что брат присвоил себе его гонорар за выступления, и хотел через суд запретить Вадиму исполнять песни своего авторства — а это, по сути, весь золотой репертуар «Агаты Кристи». Запретить не удалось, а вот насчет денег суд согласился, что старший должен младшему 4 млн 300 тыс. рублей.

Пока фанаты группы горевали о ссоре и пытались понять, что не так, в дело вступили СМИ и стали усердно намекать, что, дескать, Вадим виноват больше.

В 2016-м на ТВ вышел документальный фильм «Агата Кристи. Как на войне», в котором снялся только Глеб, а Вадим появляется лишь во врезках из прежних интервью. Соответственно, фильм получился односторонним, как бы защищающим Глеба. Кульминационный момент — Самойлов-младший ждет встречи с братом, а тот не приходит.

В том же 2016-м издание Life, тоже в одностороннем порядке, обнародовало оскорбительные реплики Вадима в адрес брата из личной переписки. Там встречаются такие цветистые «комплименты», как «лживый гниющий самозванец», «гений сортирный», «подлец в форме пьющего лоха из самодеятельности». Вадим заявляет, что Глеб ему не брат, и называет «однофамильцем».

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На сегодня конфликт не просто не исчерпан, но вернулся к исходной точке.

Осенью 2018-го Вадим добился, чтобы суд высшей инстанции отменил решение о взыскании с него долга в пользу Глеба. Таким образом тяжба должна начаться заново.

А еще братья озадачили странными высказываниями о причине распада «Агаты Кристи». Глеб заявил в ноябре, что это якобы произошло из-за девушки, которую оба полюбили и не смогли поделить. А Вадим иронично ответил на это: «Глеб как всегда лжет. Мы полюбили не одну девушку, а одного парня. Больше я ничего сказать не могу, так как это не только моя тайна».

«Братья Грим»

Популярный запрос в интернет-поисковиках — «куда пропали "Братья Грим"?»

Рыжие близнецы Боря и Костя Бурдаевы стали звездами поп-рока в середине нулевых благодаря хитам «Ресницы» («Хлопай ресницами и взлетай…») и «Кустурица» («…и ты после фильма Кустрицы шагаешь босиком по улицам»). Но и они не ужились на одной сцене. К концу нулевых популярная группа словно испарилась и несколько лет о братьях не было слышно.

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На самом деле группа существует и сейчас, в двух разных вариантах, каждый из братьев возглавляет свой, у них отдельные сайты.

У Константина история группы представлена так, будто она не распадалась и не прекращала быть — только поменяла состав. Об уходе Бориса в 2009 году сказано одной нейтральной фразой.

На сайте у Бориса, наоборот, весьма эмоционально рассказано, что изначальная группа распалась «из-за непреодолимых разногласий», и что Константин даже не известил об этом брата — тот узнал обо всем случайно, прочитав новость на сайте.

Журналистка «Экспресс газеты», которая общалась с Борисом в тот самый момент, сообщала, что он и правда был шокирован и обижен чуть ли не до слез.

Директор группы в 2009 году говорил, что причиной разрыва стала звездная болезнь одного из братьев — по контексту получалось, что это намек на Бориса.

Костя, со своей стороны, не скрывал, что единолично решил прекратить совместное творчество с братом, которому, по его словам, был нужен отдых. «Понял, что дальше так жить нельзя, будет совсем "цугундер", мы начнем драться и друг другу уши отрывать».

В свою очередь Борис хоть и уверял, что не держит зла и прощает поступок брата, все же не переставал говорить о его «предательстве» в последующих интервью.

«Я не ожидал от него "ножа в спину". Он вылил на меня ушат грязи, что я пью, употребляю… Ко мне домой журналисты какие-то гнусные приходили, пытались что-то снимать, подсматривать. Мы перестали общаться не из-за музыки, а из-за его меркантильных соображений. Ему нравится зарабатывать деньги и ни с кем не делиться. Это одно из самых больших разочарований, которое я получил в жизни»,

— заявил он в 2014 году газете Metro

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По мнению Бориса, Костя устроил все это, потому что ему надоело быть на вторых ролях, и, возможно, действовал под влиянием людей в своем окружении, например, жены или менеджера.

Примирения и воссоединения, на которое еще надеялись поначалу, не произошло. А в 2016 году желтые СМИ вдруг распустили слухи, будто Борис Грим намерен сменить пол и стать женщиной. Многие поверили, учитывая, что еще давно певец открыто заявлял о своей бисексуальности.

«Я считаю, что для интеллектуально и физически развитого человека нормален, например, групповой секс. Неважно — с мужчинами или с женщинами. Доказано, что 80% людей бисексуальны. Естественно, я так же бисексуален, как и все».

Однако про смену пола Борис с негодованием опроверг и призвал поклонников отфильтровывать «невообразимые глупости за гранью добра и зла», которые пишут «ущербные фрики».

«Маша и Медведи»

В конце 90-х песни «Любочка», «Рейкьявик», «Без тебя» были абсолютными хитами, а их исполнительница Маша Макарова — настоящим молодежным идолом. Но к началу нового века на волне бешеной популярности группа распалась. Это произошло резко и скандально прямо накануне «Максидрома»-2000, где ждали ее выступления, но так и не дождались.

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Околомузыкальные СМИ тогда писали, что парни из группы обиделись на вокалистку и просто отказались играть. Что было причиной, толком непонятно до сих пор. Сама Маша в интервью Colta в 2018 году сказала, что было много разных причин.

«На тот момент я просто перестала понимать все, что происходит в шоу-бизнесе, перестала верить, перестала доверять. Плюс наложился тогдашний ритм: бесконечные гастроли с кучей алкоголя и так далее. Возраст к тому же подростковый — 18-20 лет. И когда тебе начинают говорить делать то, что делать не хочешь, ты реагируешь соответственно».

В более откровенных беседах Маша прямо признавалась, что неопытность и вседозволенность, море алкоголя и наркотиков просто унесли ее в «астрал». Именно на это она стала тратить все силы. И еще думала, что может заняться чем-то другим.

Но оказалось, не может. В 2004 году группа «Маша и Медведи» в том же составе воссоединилась и существует по сей день, хотя многие об этом просто не знают. Певица утверждает, что даже рада тому, что ее перестали узнавать на улице, потому что слишком тяжело пережила в свое время звездную болезнь.

К нынешнему творчеству группы публика относится неоднозначно. Одни считают, что теперь на выступления Маши стыдно смотреть, что она портит хорошее впечатление от других исполнителей на рок-фестивалях. Другие, наоборот, считают ее «богиней», хотя и «не от мира сего».

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Ну а люди, далекие от музыкальных тусовок, слышали имя Маши Макаровой в криминальных сводках. В октябре она была избита в собственном подъезде, когда пыталась защитить жилье соседа от новоявленных владельцев крохотной доли, которые пытались занять бо́льшую площадь и выжить хозяина. Певица подала заявление в полицию, но чем все кончилось, неизвестно.

5’Nizza

Харизматичный харьковский дуэт Сергея Бабкина и Андрея Запорожца прокачал нулевые отличным альбомом «Пятница» с 20-ю песнями, записанными только голосами (в том числе имитация инструментов) и акустической гитарой. Парни много гастролировали, собирали многотысячные площадки. Но в 2007-м дуэт объявил о распаде из-за творческих разногласий.

Это произошло в момент записи третьего официального альбома, который в итоге вышел уже как сольный проект Андрея «Сан» Запорожца — «SunSay». Если раньше Сергей Бабкин был в дуэте «человеком-оркестром», то на третьем альбоме решение разнообразить звучание привело к тому, что его бэк-вокал и гитара растворились среди других инструментов и группа потеряла свое уникальное звучание.

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«Мы поговорили с Андрюшей очень хорошо. Я ему так и сказал: "Давай это будет твое. И все будет нормально, без ссор". Он тоже все понял и согласился. Но сказал, что если будет заниматься сольным проектом, то на другое времени не останется. Так что 5’Nizza получается — чик…»

— прокомментировал тогда Сергей.

Обид друг на друга не осталось, просто каждый пошел своей дорогой. Причем еще на момент расставания директор группы называл это лишь «отпуском без обозначения дат». Он не исключал, что когда-то ребята снова объединятся. Так и случилось в 2015-м. Они стали записывать песню за песней и в 2017-м, впервые за 10 лет, представили новый альбом.

«Для нас, для нашего внутреннего ощущения никакого перерыва не было. И когда мы собрались в первый раз после десятилетней паузы, дома у Андрея на кухне, мы просто взяли и написали песню. Легко и без потуг. Тогда мы поняли, что все на месте. Химия никуда не исчезла, и нам не надо начинать заново»,

— поделился Сергей.

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В свою очередь Андрей так охарактеризовал их человеческое и творческое взаимодействие: