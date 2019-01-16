Первая женщина в космосе: полет Терешковой

Первая женщина в космосе: факты о полете Терешковой

Мечта побывать в космосе не оставляла человечество на протяжении столетий. 12 апреля 1961 года ей суждено было исполниться — Юрий Гагарин совершил первый полет. После успешных полетов советских космонавтов у Сергея Королева появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. Ею и стала Валентина Терешкова , совершив полет в космос 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6».

Мы хотим вспомнить о ее знаменательной космической экспедиции.

Первые космические полеты проходили в условиях жесткой конкурентной борьбы между СССР и США. Обе сверхдержавы трудились над тем, чтобы их корабли бороздили просторы Вселенной. Но, как известно, пальма первенства в этом вопросе принадлежала Советскому Союзу. После дебютного «мужского» полета у американцев оставался лишь один козырь — подготовить «женский» полет. Но и тут советские космонавты их опередили. Как только в Страну Советов поступила информация о подготовке американской «женской сборной», Никита Хрущев лично настоял на том, чтобы среди советских женщин тоже провели конкурсный отбор.

Претенденток на роль женщины, которая первой побывает в космосе, было немало. Таким масштабам позавидовали бы любые современные конкурсы красоты: из 800 участниц конкурса в «финал» вышли 30. Их-то и начали готовить к решительному полету. В процессе подготовки были отобраны пять лучших кандидатур, и Валентина Терешкова была отнюдь не первой в этом рейтинге. По медицинским показателям она и вовсе занимала последнее место.

Девушки прошли нелегкие испытания: их помещали в экстремально высокие температуры и в помещения с повышенной влажностью, им приходилось пробовать себя в условиях невесомости и учиться заземляться на воду, прыгая с парашютом (тренировки нужны были для приземления во время посадки космического корабля). Проводились и психологические тестирования: важно было понять, насколько комфортно будет женщинам во время пребывания в космосе (к слову, опыт Терешковой оказался уникален тем, что она находилась в космосе почти трое суток в одиночестве, все более поздние полеты совершались дуэтом).

Решение о том, кто полетит в космос, принимал лично Хрущев. История Валентины Терешковой отлично подходила под идеал «девушки из народа», которая добилась всего собственным трудом. У Валентины была простая семья, сама она родилась в деревне и работала на ткацкой фабрике, профессионально прыжками с парашютом она никогда не занималась, всего в ее активе было менее 100 прыжков. Словом, героиня из народа полностью соответствовала нужному идеалу.

Запуск корабля Терешковой произошел 16 июня 1963 года. Она совершила полет на корабле «Восток-6». Валентину Терешкову можно по праву назвать героиней, так как во время полета она столкнулась с огромным количеством трудностей, но достойно пережила все испытания. Главной проблемой оказалось плохое самочувствие: тошнота, вялость, сонливость — со всем этим приходилось бороться. Был даже зафиксирован случай, что Валентина перестала отвечать на запросы с Земли: оказалось, что она просто заснула от переутомления. Разбудить ее смог только Валерий Быковский , еще один советский космонавт, который в это время находился на орбите. Между их кораблями была внутренняя связь, по которой могли общаться космонавты.

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Однако самым страшным испытанием, о котором долго молчали официальные власти, стала неисправность в механизме корабля Терешковой. Вместо того чтобы приземлиться на Землю, она рисковала улететь в космическую даль и погибнуть. Чудом Гагарину, следившему за полетом, удалось придумать, как исправить ситуацию, и Валентина Терешкова все же смогла вернуться.

Приземление в Алтайском крае оказалось непростым. Измученная женщина-космонавт буквально свалилась на голову местным жителям. Уставшая и измотанная, она с удовольствием переоделась в принесенную ей одежду, обнажив тело, превратившееся в сплошную гематому от скафандра, а также отведала крестьянской еды — картошки, кваса и хлеба. За это потом она получила выговор от самого Сергея Королева, ведь тем самым она нарушила чистоту эксперимента.

На протяжении многих лет после полета Валентины Терешковой советские женщины не поднимались в космос — уж слишком много сложностей возникало в полете в связи с «индивидуальными особенностями женского организма». Но имя первой советской женщины-космонавта навсегда вписано в мировую историю!