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Житель Подольска забивает гвозди голыми руками 

Рамблер 2 часа назад
Александр Оводков — самый сильный житель подмосковного Подольска. Несколько лет назад он занялся паэурлифтингом и уже достиг впечатляющих результатов: дважды выиграл чемпионат России и стал призёром международных первенств. В 2017 году Александру досталась бронзовая медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу и силовому двоеборью по версии WRPF/WEPF/WAF, где он поднял штангу весом 320 кг. Свободное время Оводков предпочитает проводить с семьёй и радует родственников, а также подписчиков в соцсетях трюками вроде поднимания 200-килограммовых покрышек или забивания гвоздей голыми руками.
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