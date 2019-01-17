Пермячка забила квартиру отходами доверху

Пожилая женщина в Перми превратила собственную квартиру в свалку, завалив её мусором. Поскольку все помещения были забиты мусором настолько, что в них невозможно было даже зайти, пожилая женщина переселилась в подъезд и ночевала на картонной коробке. Соседи, возмущённые отвратительным запахом, идущим из квартиры, много раз пытались помочь женщине, но она категорически отказывалась с ними общаться и не впускала их. Но в итоге разобраться с проблемой всё же удалось, когда пенсионерка, уйдя в магазин, забыла в двери ключ. Соседи ужаснулись тому, что происходит к квартире женщины: это настоящая свалка.