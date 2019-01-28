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Простая детская загадка с необычным ответом 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos
Взрослым порой кажется, что дети слишком малы и многого не знают. Разумеется, отчасти это так. Однако, как показывает практика, в некоторых вещах маленькие гении могут дать фору некоторым взрослым. Например, иногда они легко отвечают на вопросы, над которыми взрослые бьются часами. А порой сами придумывают загадки, которые могут поставить в тупик.
Попробуйте проверить себя, сможете ли вы ответить на детскую загадку.
Девочка решила проверить математические способности своих родителей и написала на листке бумаги число. Задачей родителей было всего лишь увеличить это число на 12 и показать дочке ответ. Единственным условием было то, что на листке ничего нельзя было дописать или зачеркнуть. Родители, подумав, справились с задачей. Получится ли это у вас?
Вопрос: Какое число написала девочка и как показать правильный ответ?
Правильный ответ можно посмотреть здесь.
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