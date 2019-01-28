Простая детская загадка с необычным ответом

Взрослым порой кажется, что дети слишком малы и многого не знают. Разумеется, отчасти это так. Однако, как показывает практика, в некоторых вещах маленькие гении могут дать фору некоторым взрослым. Например, иногда они легко отвечают на вопросы, над которыми взрослые бьются часами. А порой сами придумывают загадки, которые могут поставить в тупик.

Попробуйте проверить себя, сможете ли вы ответить на детскую загадку.

Девочка решила проверить математические способности своих родителей и написала на листке бумаги число. Задачей родителей было всего лишь увеличить это число на 12 и показать дочке ответ. Единственным условием было то, что на листке ничего нельзя было дописать или зачеркнуть. Родители, подумав, справились с задачей. Получится ли это у вас?

Вопрос: Какое число написала девочка и как показать правильный ответ?