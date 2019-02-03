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Какой была разница в возрасте у Адама и Евы 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Подробную информацию о жизни Адама и Евы хотели бы узнать многие верующие люди. В Библии не указано то, когда в раю появился Адам, на сколько он был старше Евы. Мы точно не знаем, сколько лет было первому мужчине тогда, когда Бог сотворил Еву. На разницу в возрасте наших прародителей косвенно указывают Ветхозаветные апокрифы, книги Корана. По текстам из Библии нельзя определить, сколько времени существовал первый мужчина без Евы.

Что говорят специалисты

Американские ученые попытались определить возраст первых людей. Выяснилось, что Адам и Ева существовали примерно в одно время. Генетики утверждают, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной составляет примерно 10 000 лет. Такие данные ученые указывали после восстановления эволюционного дерева Y-хромосомы.
Согласно исследованиям Стэндфордского университета, разница в возрасте наших предков была очень большой. Приблизительный возраст Адама и Евы специалисты подсчитали с помощью новейших высокоскоростных машин. Чтобы рассчитать возраст «жителей» библейского рая, профессионалы определили количество мутаций по всех «ветках», расшифровали Y-хромосому. Результаты работы группы ученых можно найти в известном журнале «Science».
Профессионалы утверждают, что большая разница в возрасте между «жителями» рая — расчетные точки, к которым приводят генетические линии ДНК.
Американский ученый Дэвид Позник с помощью коллег смог уточнить возраст первых предков человечества. Согласно исследованиям Позника, Ева жила 100-148 тысяч лет назад. Расшифровка Y-хромосомы дает возможность предполагать о том, что Адам жил 120-155 тысяч лет тому.
Данные сильно менялись в процессе изучения возраста обитателей рая. Например, в 2000 году специалисты сходились во мнении, что первая женщина существовала раньше Адама. Все поменялось после изучения эталонной последовательности митохондрий.
Сейчас ученые предполагают, что Адам и Ева существовали в одно время. Разница в возрасте 10000 лет — понятие условное. Не стоит забывать, что первые люди могли жить несколько сотен лет. Данные из Библии свидетельствуют, что Адам умер, когда ему исполнилось около 900 лет.
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