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Шотландский фермер обманул археологов 

Рамблер 27 января 2019
Фото: @AberdeenshireCouncil
В шотландском округе Абердиншир в 1990-х годов появилась своя достопримечательность. Археологи обнаружили древний каменный круг, подлинность находки подтвердило археологическая служба из Совета исторического наследия Шотландии и Абердиншира. Эксперты лишь отметили, что для постройки были использованы камни меньше величины, чем для других подобных сооружений. Ученые установили возраст каменного круга от 3 500 до 4 500 лет.
Однако, позже выяснилось, что круг сделал владелец поля, где он находится. Местный фермер искусно скопировал постройку так называемых кромлехов и только спустя годы признался в этом.
Эксперты из Совета исторического наследний оправдались тем, что возраст подобных строений довольно сложно определить. Археологическое сообщество, конечно, было разочарованно фактом подделки, но их удивил другой момент. Фермер настолько точно воспроизвел «древний» каменный круг, что свидетельствует об интересе и вовлеченности местного населения в археологию региона. Власти округа надеются, что туристы после новостей не потеряют интерес в каменному кругу округе Абердиншир.
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