Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ

Как песня «Что такое осень» чуть не погубила группу ДДТ

Свой день рождения празднует знаменитый «дядя Миша» — Михаил Чернов , экс-участник рок-группы «ДДТ». И хотя он не играет в «ДДТ» с 2010 года, все же его имя навсегда вошло в историю русского рока как имя участника «золотого состава» группы.

В день рождения Дяди Миши давайте вспомним самые интересные моменты из жизни «ДДТ».

Как группе «ДДТ» пришлось «уйти в подполье»

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В 1982 году газета «Комсомольская правда» проводила музыкальный конкурс «Золотой камертон», и победителем стала композиция «ДДТ» «Не стреляй!». Это была серьезная победа. Лидера группы Юрия Шевчука пригласили в столицу — собирались записать эту песню на фирме грамзаписи «Мелодия». Казалось, вот он, долгожданный успех!

Но Шевчук отказался подписывать контракт с «Мелодией», потому что, согласившись, ему пришлось бы вместе с «Не стреляй!» записывать еще и песни советских композиторов. На это свободолюбивая душа музыканта не могла пойти.

Подобный демарш грозил крупными неприятностями. Группе пришлось перейти в разряд «подпольных».

Через некоторое время в Уфе вышло 4 магнитных альбома «ДДТ», третий из которых — «Компромисс» — стал по-настоящему удачным и принес группе всесоюзную славу среди поклонников рока.

А вот четвертый альбом — «Периферия» — привел к тому, что музыкантами заинтересовался КГБ. Юрия Шевчука вызвали на беседу. Ему предложили прекратить заниматься музыкальной деятельностью и запретили вывозить диски «ДДТ» за границу.

Началась настоящая травля — группе не давали репетировать и выступать, участились стычки с милицией, в газетах то и дело появлялись негативные статьи… Но все это только подогрело интерес настоящих ценителей музыки к творчеству группы.

Песня «Что такое осень» — любовь и ненависть Шевчука

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В это трудно поверить, но создание мощного хита нередко означает начало конца для музыкантов группы. Вспомните хотя бы «Отель „Калифорния“ — у группы Eagles просто не осталось шансов „переплюнуть“ самих себя, после „Отеля“ перестали слушать остальные их песни — поклонники желали только „Калифорнию“!

Нечто похожее пришлось пережить и „ДДТ“. После появления песни „Что такое осень“, буквально взорвавшей постсоветское пространство, на концертах стали требовать только ее. А Шевчук в то время ездил по городам с новой программой „Черный пес Петербург“, в которую включил много новых интересных композиций… Из зала же требовательно кричали: „Осень“!

И ему приходилось оправдываться и обещать: „Осень“, ребятки, как и старость, — в конце». Но ситуация повторялась: орущий зал, не желающий слушать ничего, кроме «Осени». И Шевчук пошел на крайние меры: убрал «Что такое осень» из программы вообще. Музыкант признавался потом, что «здорово испугался», что этот хит «похоронит» группу.

Целый год группа выдерживала натиск публики, намертво отказываясь играть «Что такое осень». И, когда страсти утихли, когда поклонники поняли, что у «ДДТ» много других прекрасных композиций, эту песню снова вернули в репертуар. Шевчук гордится этой победой, тем, что они не стали «рабами своего творчества».

Как Шевчук написал песню «Мальчики-мажоры»

В 1984 году Юрий Шевчук по какому-то случайному совпадению оказался в списке приглашенных на банкет, где что-то праздновали дети партийной элиты. Это событие подтолкнуло его к написанию песни об избалованных, привыкших все получать «на блюдечке» детях высоких чиновников — «Раскройте рты, сорвите уборы — на папиных „волгах“ мальчики-мажоры!».

Через некоторое время, уже в 90-х, на ТВ вышла передача, в которой уже взрослые сыновья и дочери известных людей СССР рассказывали о своих родителях. Заставкой к программе служила песня Шевчука «Мальчики-мажоры». Надо сказать, как и многие его другие песни, она и сегодня не потеряла своей актуальности.

Какую песню Шевчук хотел бы поставить на собственных похоронах

По признанию музыканта, он бы хотел, чтобы на его похоронах звучала композиция «Что такое осень», давно ставшая для него близкой и родной. «Пусть будут веселые похороны», — усмехнулся Шевчук, отвечая на этот вопрос.

Соло Михаила Чернова

Интересно, но поначалу песню «Что такое осень» Юрия Шевчука, ставшую визитной карточкой «ДДТ», остальные участники группы не приняли. Андрей Муратов , например, обозвал песню «попсой» и наотрез отказался ее исполнять. Тогда стали пытаться что-то изменить — добавили басовый риф, стилизовали мелодию под романтические песни 60-х, «украсили» партией электрогитары и хард-роковыми оттенками…

А когда песню уже записывали в студии, добавилось нежное соло на флейте в исполнении Михаила Чернова.

«ДДТ» на войне

Кадр из фильма «Время ДДТ» (2002 г.)

Юрий Шевчук всегда отличался активной гражданской позицией. Во время чеченской войны, в 1995 году, музыкант отправился в зону военных действий — он дал более 50 концертов для бойцов. Спустя год группа «ДДТ» выступила на двух концертах — один был дан в Грозном, другой в Ханкале, и музыкантов одинаково «на ура» принимали обе противоборствующие стороны конфликта.

В 2008 году Шевчук снова выполнял роль миротворца, выступив с программой «Не стреляй!» совместно с грузинскими и осетинскими музыкальными коллективами. Целью концертов было призвать урегулировать военный конфликт в Южной Осетии.

Из прежнего, «золотого», состава «ДДТ» остался один Юрий Шевчук — после 2010 года состав группы почти полностью обновился. Но, несмотря на неоднозначное отношение поклонников к последним по времени альбомам, «ДДТ» всегда был и остается авангардом в роке.