Как Хрущев показал американцам кузькину мать

Знаменитый генсек не раз попадал в курьезные ситуации и часто становился героем анекдотов. Так, Хрущеву приписывают, что он обещал показать американцам кузькину мать и угрожал похоронить капстраны, стуча ботинком по трибуне. Что здесь правда, а что вымысел, вспоминаем историю.

Выражение "показать кузькину мать" не нуждается в объяснении на территории постсоветских государств. Тем не менее неподготовленного западного слушателя оно может поставить в тупик. Так и произошло в 1959 году на американской национальной выставке в Сокольниках, куда приехал вице-президент США Никсон. Хрущеву показывали макет типичного американского дома с телевизором, холодильником и другой техникой, о которой типичные жители Советского Союза могли только мечтать. Генсека все это невероятно впечатлило, но вида он решил не подавать и обещал догнать и перегнать Америку, то есть показать кузькину мать. Переводчики смутились и перевели его выражение буквально.

Когда Хрущев был с ответным визитом в США, он снова использовал это выражение в речи. У переводчиков вновь возникла заминка, и тогда советский лидер пояснил, что имеет в виду то, "чего Америка никогда не видела".

Инцидент с ботинком произошел на заседании Ассамблеи ООН в 1960 году, когда обсуждался вопрос освобождения африканских стран. После Хрущева слово взял филиппинский лидер, он обратил внимание на то, что СССР "проглотил" страны Восточной Европы. Хрущева это возмутило, он поднял руку, чтобы ответить, но его не заметили, затем он начал стучать кулаком по столу, а потом в его руках появился ботинок. Но как? Ведь быстро снять ботинок под маленьким столиком даже субтильному человеку будет довольно сложно.

На самом деле Хрущеву наступили на пятку буквально в шаге от его столика. Он сел на место, а ботинок ему передала одна из девушек, обслуживающих это мероприятие. Все это время Хрущев держал его под столом, а в эмоциональном порыве принялся им стучать.

Кстати, когда Хрущеву дали выступить с трибуны, никакого ботинка у него в руках не было, но жестикулировал он активно, а тот знаменитый кадр — это просто монтаж. Президенту Филиппин он тогда советовал взять заступ и похоронить империализм, однако в прессе его слова трансформировались в угрозу.