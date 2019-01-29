«В американках удивительное — любовь к своим формам»

Светлана отправилась на сайт знакомств, чтобы подтянуть свой английский, и встретила там своего будущего мужа. В результате она оказалась в Новом Орлеане. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в США.

Мой переезд в США состоялся крайне неожиданно для меня. До переезда я не знала о США ни-че-го! Только страшные истории о том, что девочки сначала рожают, а потом не могут при разводе забрать детей. И, конечно, о том, что Штаты — страна возможностей. Конечно, всегда можно подглядеть за жизнью в чужой стране в соцсетях, но никогда нельзя быть уверенным в правдивости.

Я зарегистрировалась на международном сайте знакомств, в основном даже не ради знакомств, а чтобы подтянуть английский язык с носителями. Мысли о переезде иногда витали в моей голове, но почему-то я никогда не думала о США. Но все сложилось так, что именно там меня ждал мой будущий муж.

Мы начали переписываться в марте 2016 года, а в июне он уже предложил встретиться. Я согласилась прилететь в США, поскольку хотела понаблюдать за ним в быту, в семье, с коллегами. Туристическую визу получила быстро (это была 22 по счету страна за последние пять лет). Впервые мы встретились в октябре в Нью-Йорке. Он предстал передо мной принарядившимся программистом с двумя розами в руках. Про себя я отметила, что это похороны наших отношений, но, как оказалось позднее, четное количество цветов для американцев — самое обычное дело.

@svetlana_young

Через месяц после возвращения в Россию я решила лететь снова. В январе мы решили, что я подам документы на визу уже в качестве невесты. На собеседование я записалась в июле (несмотря на то, что меня пугали сроками от 10 месяцев до года), где визу мне одобрили за 5 минут без каких-либо допросов и каверзных вопросов. В течение пяти месяцев в процессе получения визы я столкнулась как с тотальной поддержкой близких и родных, так и с непониманием и яростными попытками отговорить от «глупого шага».

Мне кажется, что переезд прежде всего зависит от настроя, поэтому для каждого это мероприятие — личный опыт, который может быть как негативным, так и позитивным. В первую очередь меня удивили — будете смеяться — замки на дверях. Они менее надежны, чем замки на дверях туалета в России. После моей железной двери они казались настолько опасными, что первое время меня мучила паранойя. Казалось, что любой может толкнуть ее рукой и войти! Поэтому наличие оружия в любом доме меня уже не удивило. Второе заметное отличие — дети бегают по улице разутыми, причем даже в +5, а дома все ходят в обуви. Третье удивление — южане зачем-то обустраивают в гараже подобие комнаты отдыха и пьют там пиво, смотрят телевизор, несмотря на наличие прекрасных задних дворов.

Сейчас я в США уже полтора года, живу недалеко от Нового Орлеана. Здесь своя особая кухня, свежайшие устрицы по 50 центов за штуку, сосиски из аллигаторов, острые раки и креветки. Аллигаторов выращивают на специальных фермах, и живет их здесь больше, чем жителей Луизианы.

@svetlana_young

В любом ресторане (такси, спа-салоне, парикмахерской) принято оставлять на чай около 20 процентов. Это не закон, конечно, и многие местные так не делают, но обслуживание здесь в основном всегда безупречное, а официанты живут только за счет чаевых. Работа официанта тут вообще не из легких: на работу в хороший ресторан вряд ли возьмут без рекомендаций или «блата», а начинать придется с мытья посуды. Но зато успешные официанты зарабатывают на юге около 80 тысяч долларов в год, за свою работу они держатся.

А вот поход в клинику для меня всегда как приключение. Система страхования настолько запутана и неясна, что порой хочется просто не болеть. Последний случай — у меня на глазу вылез ячмень, и все-таки пришлось сходить в поликлинику. Доктор посмотрел мне в глаз, надавил, закапал капли и отпустил. На ресепшне с меня взяли 100 долларов (с учетом моей страховки, которая считается одной из лучших), а позднее пришел еще один счет на 50 долларов.

С поиском жилья сталкивались наши знакомые. Для того чтобы снять апартаменты, необходимо предоставить компании подтверждение платежеспособности, уплаты налогов и прочее. В обмен будет предоставлен контракт с довольно жесткими условиями. Мусор будут убирать специальные люди, но за вывешенное на перилах балкона полотенце может прилететь предупреждение. Со своим жильем примерно так же. Мы уезжали в отпуск на две недели и не стригли газон перед домом. По приезде мы обнаружили предупреждение, в котором говорилось, что внешний вид нашего дома портит общую картину района.

Американцы очень дружелюбные. Мужчины помогают донести тяжести до машины и открывают дверь, все кругом говорят «извините» и улыбаются при встрече глазами. Гораздо приятнее видеть улыбки, чем каменные лица! В любом месте — от очередей в госучреждении до заправки — всегда можно найти собеседника. Когда я приехала, все знакомые и друзья мужа помогали мне привыкнуть к новому месту, звали на мероприятия, в гости, на праздники. Я шутила про медведей в Сибири и рассказывала про морозную зиму, они, в свою очередь, травили байки про аллигаторов и болота. Девушки постоянно отвешивают комплименты — первое время меня это удивляло, а потом привыкла и стала говорить приятное окружающим.

Американцы — очень понимающие люди. Мой английский на момент переезда был примерно на среднем уровне, но никто и никогда не смотрел на меня косо. Наоборот, многие стараются говорить медленнее, повторять слова, чтобы мне было проще их понимать. Здесь можно посещать бесплатные языковые курсы при школах или церквях. Причем в последних никто не будет пытаться обратить вас в свою веру: здесь можно попить чай с плюшками и пообщаться на самые разные темы.

@svetlana_young

Местные жители весьма продвинутые в плане путешествий. Здесь для этого продумано абсолютно все: путешествия к океану, в национальные парки, в горы — все можно легко спланировать. На любой вкус и кошелек — от палаточных городков с туалетами и душем до комфортабельных гостиниц. К примеру, американцы любят взять в аренду автобусы или RV-машины (машины-дома) и передвигаться по стране на них. Благо, качество дорог у них позволяет не волноваться о различных ситуациях.

Больше всего, приехав, я переживала об изменениях в весе. Я панически боялась потолстеть, так как была наслышана о бодипозитивных американцах, которые едят только фастфуд и гормональную курицу. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила продукты в магазинах на любой вкус и цвет: огромное количество вариантов без глютена, без сахара, без казеина, с маркировкой Organic, мясо без антибиотиков и гормонов. Придерживаться любого питания здесь оказалось в разы легче, чем в России. Ну и про спорт переживала я тоже зря. За 30 долларов в месяц у меня доступ к более чем тридцати спортзалам с бассейнами, групповыми занятиями, сауной и прочими удовольствиями.

Я привезла с собой чемодан обуви на каблуках и первое время даже ее надевала. Пока не поняла, что люди здесь не парятся по поводу вещей, а одеваются так, как им вздумается. И это подкупает. В ресторан американцы спокойно приходят в сланцах и леггинсах, и никто на них косо не смотрит. Для торжественных случаев они, конечно, наряжаются, но на каждый день выбирают комфорт и удобство. Девчата любого телосложения спокойно носят короткие платья и не комплексуют. Мне кажется, это достойно аплодисментов.

Мне показалось, что полных людей здесь визуально больше, чем в России. Но так ли это? Возможно, люди просто не считают себя хуже других, если их фигура далека от стандартов, и девушки выходят на улицу не в балахонах, а в том, что им нравится. Я обожаю это в американках — любовь к своим формам.

Меня предупреждали — «жди, депрессия придет через полгода». Но и это оказалось очередной пустой угрозой. Остаться с самим собой не страшно, ведь это время можно использовать для того, чтобы многое переосмыслить и начать делать то, что всегда хотелось. Есть множество соцсетей, благодаря которым поблизости можно найти русскоговорящих.

Я поняла, что в США живут такие же люди, как и везде. Со своими переживаниями, страхами, амбициями, достижениями, готовые поддержать и помочь. Поэтому, если хочется жить в другой стране, пробуйте. Ищите работу, любовь, друзей, общайтесь, учите язык. США — это страна, где каждый может быть любым.