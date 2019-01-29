«Волшебный свет»: секрет популярности Куинджи

Государственная Третьяковская галерея, в Инженерном корпусе которой с 3 октября 2018 года проходит выставка картин русского художника Архипа Куинджи , была вынуждена продлить часы ее работы из-за небывалого ажиотажа вокруг экспозиции.

25 ноября очередь на вход вдвое превысила абсолютный рекорд по числу желающих приобщиться к прекрасному. Не обошлось и без ЧП — одно из произведений было похищено. Правда, вернуть его правоохранительные органы смогли также в рекордные сроки. В чем секрет такой популярности Куинджи?

Надо сказать, что на выставки Куинджи попасть было довольно сложно еще при его жизни. В октябре и ноябре 1880 года в здание Общества поощрения художников на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге также выстраивались огромные очереди.

Люди подолгу ждали у входа, чтобы взглянуть на одну единственную картину, представленную на экспозиции. Такое в России случилось впервые. Никогда еще вниманию посетителей не предлагалось единственное полотно.

Представленная на выставке «Лунная ночь на Днепре» того действительно стоила. В ней было нечто мистическое. Все без исключения отмечали удивительную реалистичность света на полотне. Кто-то заглядывал за раму, пытаясь найти там источник освещения и предполагая, что пейзаж нарисован на стекле.

«Интересно хорошенько рассмотреть в лупу: из каких красок составлен этот свет; кажется, и красок таких-то нет. Просто дьявольщина какая-то», — говорили о работе Куинджи.

"Лунная ночь на Днепре". 1880 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Предположения о необычных красках, которые использовал художник, отчасти были верны. Куинджи проводил эксперименты с красочными пигментами и активно применял в своем творчестве битум.

Решать довольно сложные химические проблемы ему помогал хороший знакомый — знаменитый ученый Дмитрий Иванович Менделеев . Он часто бывал в гостях в доме Куинджи. Вместе приятели проделали большое число опытов по изготовлению красок.

Однако, несмотря на научную базу и работу по улучшению долговечности красок, впоследствии выяснилось, что материалы на основе битума не отличаются особой стойкостью. Они разлагаются и темнеют под воздействием света и воздуха. Особенно сложно таким картинам, когда в дело вмешивается еще и морская вода. А с «Лунной ночью на Днепре» произошла именно такая история.

Еще до завершения ее купил Великий князь Константин Константинович, совершенно очарованный волшебным светом украинской ночи. За полотно было заплачено пять тысяч рублей — огромная по тем временам сумма.

Великий князь кроме живописи очень любил море и путешествия. Отправляясь в долгое плавание, он решил взять «Лунную ночь на Днепре» с собой. Когда об этом узнал Архип Куинджи, он даже пригрозил подать в суд на Константина Константиновича, опасаясь за судьбу своего лучшего произведения. Но намерения этого не выполнил. А опасения были не напрасными.

Побывав в течение почти двух лет во Франции, Алжире, Италии, Греции, Египте, Палестине, на Мальте и Сицилии, картина серьезно пострадала под действием морского воздуха. В составе красок произошли необратимые изменения, и они потемнели. Восстановление, которое провел сам автор, не смогли вернуть прежней мистической достоверности, однако красота и глубина полотна до сих пор поражает.

Великий князь Константин Константинович. Источник фото: Википедия

Как раз в 1882 году после возвращения на родину своей лучшей работы Куинджи внезапно отстранился от людей. Он никого не пускал в свою мастерскую и не показывал новых картин в течение долгих 20 лет.

Причины такого поступка так и остались неизвестны. Возможно художник, ставший к тому моменту весьма популярным, просто устал от шумихи вокруг своего имени. Любая его выставка сопровождалась огромным количеством критики — как восторженной, так и негативной.

Тот самый «волшебный свет» порождал слухи о тайном использовании подсветки и разговоры о стремлении Куинджи к дешевым эффектам и излишней таинственности.

Во время своего затворничества Куинджи создал около пяти сотен произведений и эскизов, а также около 300 графических работ. Следующая выставка художника состоялась в 1901 году, а ноябре того же года он устроил последнюю публичную демонстрацию своих произведений. После этого новых картин творца «волшебного света» никто уже не видел до его смерти в июле 1910 года.