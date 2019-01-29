Екатерина I: как неграмотная служанка стала второй женой Петра I

Вторая жена Петра I особого следа в правлении Российской империей не оставила, поскольку все два года руководства обширнейшим государством бразды правления ею были отданы приближенным. Праздное времяпрепровождение вскорости и свело Екатерину I в могилу — очень уж любила ветреная императрица разного рода увеселения и балы.

Сиротка Марта

История восхождения на российский престол ливонской простушки Марты Скавронской, волею судеб превратившейся в Екатерину I, столь же запутанна и одновременно незамысловата, как и принцип взаимоотношений высокопоставленных лиц государства Российского с представителями низших сословий в XVIII веке. Они (взаимоотношения), судя по всему, в то время были предельно опрощены. Иначе было бы трудно объяснить причину того, как «рядовая» и даже неграмотная служанка в относительно короткий срок стала императрицей такого государства как Россия.

Прошлое Марты довольно туманно, о нем мало что известно. Она рано осталась сиротой (родители умерли от чумы). Есть разные сведения, у кого будущая российская императрица воспитывалась, но ясно одно, что с раннего детства Марта была в «примаках», то есть, по сути, в услужении у чужих людей.

В 17 лет девушка вышла замуж за шведа Иоганна Крузе. Пожить молодые не успели, поскольку практически сразу муж отбыл на русско-шведскую войну. После следы его теряются. Существуют две версии дальнейшей судьбы первого мужчины Марты Скавронской: 1) он пропал (погиб) на Северной войне; 2) Крузе «всплыл» в качестве пленного, но по указке Петра I его упекли в Сибирь, где несостоявшийся супруг и сгинул.

В правдоподобии обеих версий разбираться нет смысла, ибо на судьбу своей молодой жены Иоганн Крузе в любом случае никакого влияния не оказал.

Служанка и содержанка

В удивительной судьбе Марты Скавронской-Крузе решающую роль сыграл, как это ни странно, плен. Ливонский Мариенбург, где жила Марта, в 1702 году взяли русские, и фельдмаршал Борис Шереметев, приметив смазливую немку, взял ее себе в любовницы. Со временем она перешла во владение князя Александра Меншикова , друга Петра I. Марта, судя по дошедшим до нас описаниям современников, была девица «манкая», в меру курпулентная (в те времена телесная фактурность ценилась). Она обладала той изюминкой, которую сегодня называют сексуальностью. Меншиков увез Марту в Петербург и милостливо произвел в служанки.

Сошлись «Вода» и «пламень»

В один из визитов к своему другу Меншикову Петр I Марту и заприметил. Царь (тогда еще царь, императором себя Петр назначит незадолго до смерти) со своею женою Евдокией Лопухиной, по сути, в браке не жил, хотя она и родила от него двух сыновей. Считающий себя свободным от всяких брачных условностей Петр положил глаз на служанку князя и переспал с ней в первую же ночь после знакомства. Меншиков по-товарищески Марту уступил.

Считается, что своих первых детей (оба умерли во младенчестве) Марта родила именно от Петра. Как бы то ни было, царь в 1705 году перевез любовницу в дом своей сестры, спустя два года она крестилась и с тех пор стала зваться Екатериною. Что интересно, крестным был старший сын Петра, царевич Алексей. Социальный статус для новоявленной Екатерины не изменился — она для царя по-прежнему оставалась не пойми кем.

Пётр и Екатерина сочетались браком в 1712 году. Супруга уже имела к тому времени двух дочерей от Петра, Анну и Елизавету. Женитьба могла показаться совершеннейшим мезальянсом, если не учитывать характер жениха.

Во-первых, Петр был (и, наверное, остался) единственным правителем российского государства, чья степень опрощения не имела границ. Вернее, государь их устанавливал сам. Петр предпочитал лично вникать во многие тонкости государственного устройства, вплоть до деталей, ему все было интересно. В Голландии учился кораблестроению, как простой человек, прикрываясь псевдонимом «Петр Михайлов». Опять-таки любил рвать у горемык больные зубы. Вряд ли среди отечественных монархов найдется более пытливый соперник Петру.

С учётом всего этого самодержцу было плевать на то, имеет ли его избранница солидный социальный статус или нет.

Во-вторых, российский царь был неуемен в своей буйности. По всей видимости, Петр все же страдал каким-то психическим заболеванием, поскольку, по воспоминаниям современников, систематически, порой немотивированно, приходил в ярость, в припадках у него сильно болела голова. Екатерина одна могла унять супруга. И эти ее поистине магические способности оказывали на царя сильное влияние.

Суровый по жизни, Петр был необычайно ласков с женою. Екатерина родила ему 11 детей, но только добрачные сестры остались живы — прочие отпрыски умерли в детстве. Царь по женской части был ходок, но жена все прощала и сцен не закатывала. У нее самой случилась интрижка с камергером Монсом, которого Петр в конечном итоге казнил.

Светила при светиле, а потом поблекла

Короновал свою жену император Петр I в 1723 году, за 2 года до своей смерти. Екатерине надели на голову первую в истории Российской империи корону. После Марии Мнишек (несостоявшейся жены Лжедмитрия I) она была второй женщиной, коронованной на российский престол. Петр пошел против правил, проигнорировав закон, по которому царями на Руси становились прямые потомки царского рода по мужской линии.

После кончины мужа Екатерина взошла на престол с помощью своего старого друга Меншикова и его товарища, сподвижника ее покойного супруга, графа. Петра Толстого . Те подтянули для «усиления» гвардейцев Преображенского полка, сломивших волю инакомыслящих «старых бояр». Сенат утвердил кандидатуру Екатерины, а народ, хоть и подивился такому раскладу, но безмолвно — волнений по этому поводу не возникло.

Правила Екатерина недолго, всего два года. Народ ее любил (императрица занималась благотворительностью). Но руководили государством в действительности фельдмаршал Меншиков и Верховный Тайный Совет. Сама Екатерина любила балы и прочие увеселения. Возможно, праздный образ жизни и привел к тому, что в 43 года она скончалась. Историки считают, что значимой фигурой она была только при муже Петре I.